Peringati Hari Pelanggan Nasional, MyRepublic Gelar Promo Bi99 Rocket Sale

BULAN September sering dikenal dengan Bulan Special Pelanggan, karena Hari Pelanggan Nasional di peringati di bulan ini setiap tanggal 4 September. MyRepublic ikut memeriahkan Bulan Special Pelanggan ini dengan menghadirkan Program Bi99 Rocket Sale untuk pelanggan existing dan juga pelanggan baru.

Program itu merupakan bentuk apresiasi dan bentuk terima kasih MyRepublic terhadap pelanggan atas loyalitas dan kepercayaan yang diberikan untuk MyRepublic.

Chief Executive Officer MyRepublic Timotius Max Sulaiman menjelaskan, memeriahkan Bulan September atau Bulan Special Pelanggan, MyRepublic ingin memberikan hadiah spesial untuk seluruh pelanggan melalui campaign Bi99 Rocket Sale.

"Pelanggan merupakan fokus utama MyRepublic dalam menjalankan usaha. MyRepublic selalu mempertimbangkan customers’ needs and wants dalam memberikan produk dan layanan untuk pelanggan. Kami juga terus mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan untuk menghadirkan inovasi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Senyum dan kepuasan pelanggan akan selalu menjadi semangat MyRepublic untuk terus menjadi #MakinTanpaBatas," kata Max.

Max menegaskan, MyRepublic dapat berkembang pesat hingga saat ini tentunya karena dukungan dan kepercayaan dari pelanggan setia MyRepublic. Spesial di bulan September ini, MyRepublic menjadi pelopor dalam memanjakan pelanggan setia dengan menghadirkan Program Spesial Upgrade, sebagai bagian dari Bi99 Rocket Sale.

Ada 3 jenis upgrade yaitu upgrade paket berlangganan, upgrade combo TV, dan upgrade pergantian perangkat STB terbaru. Ketiga upgrade ini tentunya akan meningkatkan kenyamanan layanan MyRepublic bagi pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan akan layanan MyRepublic.

Dengan Program Spesial Upgrade itu, diharapkan pelanggan dapat beraktivitas online dan menikmati hiburan yang tanpa batas dari MyRepublic. Untuk promo ini terbatas dari 4 September 2022 hingga 30 September 2022.

Semakin meriah di Bi99 Rocket Sale, MyRepublic juga memberikan penawaran menarik untuk pelanggan baru, yaitu promo harga dan flash sale. Periode Bi99 Rocket Sale ini hanya berlaku mulai 9 September 2022 hingga 19 September 2022.

"Khusus pada 9 September 2022 kami memberikan Flash Sale 9.9 hanya untuk 999 pelanggan baru yang akan mendapatkan harga super spesial. Bi99 Rocket Sale ini menjadi bentuk perhatian dari MyRepublic kepada pelanggan existing dan pelanggan baru," pungkas Max. (RO/OL-7)