Netflix Membangun Komunitas Gim untuk Pengguna

Netflix nampaknya tengah membangun komunitas gim untuk para penggunanya hal itu terlihat dari banyaknya fitur yang dikembangkan oleh Netflix untuk gim-gim aplikasinya.

Salah satu fiturnya yang dikembangkan tersebut adalah "Handle Games" yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan pengalaman bermain gimnya dengan mengundang pemain lain bergabung serta memungkinkan pengguna melihat papan peringkat skor.

Beberapa gim yang sudah bisa menggunakan fitur tersebut di antaranya "Into The Breach","Bowling Ballers", "Mahjong Solitaire", dan "Heads Up!".

Mengutip Tech Crunch, Minggu, dari adanya penambahan fitur itu terlihat Netflix tengah mengeksplorasi berbagai fitur gim dan tengah mengembangkannya.

Meski demikian Netflix tidak mau merinci fitur apa yang akan dirilis tersebut.

“Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan kami di layanan ini dan mengeksplorasi berbagai fitur untuk memperkaya pengalaman game seluler Netflix,” kata juru bicara Netflix Kumiko Hidaka menanggapi penambahan fitur mereka.

Penambahan tersebut menunjukkan bahwa Netflix merancang masa depan tidak hanya menyediakan gim seluler untuk pelanggannya, tetapi juga yang mendorong anggota untuk berpartisipasi lebih dalam di gim dengan bermain bersama orang lain.

Pengembangan gim itu sejalan dengan pengungkapan Netflix terkait perekrutan ahli serta manajer produk untuk "cloud gaming".

Perusahaan data aplikasi Apptopia baru-baru ini menemukan bahwa gim Netflix memiliki rata-rata 1,7 juta pengguna setiap harinya. Secara total, sudah ada lebih dari dua lusin gim di dalam katalog Netflix dengan 23,3 juta unduhan hingga saat ini. (Ant/OL-12)