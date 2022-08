Artificial Intellegence di Indonesia Berkembang Pesat

PEMBAHASAN kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI) di

Indonesia telah berkembang pada pemrosesan bahasa Indonesia dan daerah,

transportasi publik, dan kebencanaan.

Hal itu menjadi tema dalam Focus Group Action: AI Ecosystem and Use Cases dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun pertama KORIKA ((Kolaborasi Riset dan inovasi Industri Kecerdasan Artifisial), Sabtu, 27 Agustus 2022.

Menurut Hammam Riza, Ketua Umum KORIKA, acara ini akan diisi diskusi

panel oleh perwakilan Quad Helix dari beberapa special interest group

KORIKA. Pada bidang Pemrosesan Bahasa Indonesia dan Daerah, akan

diperkenalkan project BINA (Bahasa Indonesia NLP Alliances) yang

merupakan projek kolaborasi yang diinisiasi KORIKA.

Pada bidang Transportasi Publik, beberapa topik yang akan dibahas di

antaranya yaitu penerapan kecerdasan artifisial dalam pengembangan

kendaraan otonom dan Intelligent Transportation System (ITS).

"Sementara pada bidang kebencanaan, di antaranya akan disampaikan bagaimana kecerdasan artifisial dimanfaatkan dalam upaya pengurangan resiko bencana," katanya.

Bertindak sebagai keynote speech adalah Prof Bambang Permadi Soemantri

Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. (Co Chair T20), Mohammad Ghozie Indra

Dalel (Country Manager Worldwide Public Sector Amazon Web Services), On

Lee (GDP Labs CEO-CTO & GDP Ventures CTO dan Dr Hary Budiarto (Ka

Balitbang SDM Kominfo).

KORIKA merupakan suatu organisasi orkestrasi kecerdasan artifisial Indonesia berbasis nilai dan kolaborasi Quad Helix (lembaga pemerintah, industri, akademisi dan komunitas) yang didirikan

sebagai suatu keberlanjutan dari Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020-2045.

Menurut Hammam, acara akan menekankan pentingnya pengembangan inovasi

dan talenta bidang Kecerdasan Artifisial dalam mencapai Visi Indonesia

Emas 2045, yang mandiri dan berdaya-saing dalam pengembangan inovasi

terkait AI.

"Acara juga bertujuan mempertemukan lembaga pemerintah,

industri, akademisi dan komunitas untuk menyampaikan supply dan

permintaannya dalam penerapan kecerdasan artifisial di berbagai

perusahaan, Kementerian/Lembaga pemerintah daerah, BUMN, UMKM sehingga

dapat mengakselerasi ekosistem inovasi kecerdasan artifisial di

Indonesia," katanya.

Secara khusus, acara ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para anggota KORIKA untuk menyampaikan opini dan harapannya terhadap KORIKA sebagai organisasi orkestrasi kecerdasan artifisial Indonesia.

Dalam acara ini juga akan diluncurkan Buku Kasus kasus (Use Cases) Pemanfataan Kecerdasan Artifisial di Indonesia dan Kick Off Korika Indonesia International Conference on Artificial Intelligence, pada Februari 2023.

Masyarakat bisa berpartisipasi dalam upaya percepatan penerapan

kecerdasan artifisial di Indonesia dengan hadir di acara ini dengan

mendaftarkan ke https://korika.id (N-2)