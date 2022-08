Pemrograman pada Multimedia Interaktif, Penerapan dan Mekanisme Pengolahan Data

PARA siswa Kelas XII SMK Multimedia mesti mengerti tentang pemrograman pada multimedia interaktif. Sebelumnya, dibahas tentang style produk multimedia interaktif.

Berikut rincian tentang pemrograman pada multimedia interaktif.

Pengertian

Multimedia interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video dan dengan pengendalian komputer kepada penonton tetapi peserta didik juga dapat memberikan respons yang aktif.

Pemrograman merupakan suatu proses dari menulis, menguji dan memperbaiki (debug), serta memelihara kode yang membangun suatu program komputer.

Sintaks meliputi simbol, kata, dan fungsi yang dapat digunakan serta cara menggunakannya dalam suatu struktur kode pemograman.

Penerapan program pada multimedia interaktif

Pada teknologi ini yaitu virtual reality akan membuat para pengguna dapat bergabung ke dalam lingkungan yang virtual. Para pengguna tidak dapat melihat lingkungan secara nyata ketika telah bergabung ke dalam lingkungan virtual.

Kemungkinan augmented reality akan membuat para pengguna melihat lingkungan secara nyata dengan keberadaan objek virtual yang telah digabungkan ke lingkungan nyata.

Mekanisme pengolahan data multimedia interaktif

Komponen yang diperlukan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi AR ialah komputer, marker, dan kamera. Adapun beberapa bagian penting yang harus diperhatikan yaitu:

a. Company name

b. Product name

c. Other setting

d. Publishing setting

