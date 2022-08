Panasonic Luncurkan AC 2 In 1 yang Dilengkapi Pemurni Udara dan Teknologi nanoe X

PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) meluncurkan AC Inverter 2 IN 1 nanoe™ X tipe XU-XKP (1-2,5PK) yang menghasilkan OH Radikal 2 kali lebih banyak hingga 9.6 trilliun dan lebih efektif dibandingkan seri sebelumnya.

Produk itu merupakan pendingin udara yang dilengkapi pemurni udara ( AC + Air Purifier) dengan teknologi canggih nanoe X.

AC 2 IN 1 nanoe X yang dilengkapi dengan Air Purifier itu tidak hanya mendinginkan ruangan tapi juga sebagai pemurni udara, dan generator nanoe X dapat terus beroperasi walau AC sedang menyala/mati sekali pun dengan konsumsi daya yang rendah hanya 25 watt, sehingga dapat memberikan perlindungan penuh selama 24 jam di dalam ruangan.

Teknologi nanoe X dapat memberikan perlindungan maksimal karena keunggulannya yang mampu melumpuhkan bakteri, virus, jamur, allergen, serbuk sari, dan zat berbahaya (PM2.5) di udara maupun yang menempel dipermukaan, mengurangi bau tak sedap, melembapkan kulit & rambut.

Teknologi itu juga terbukti 99.99% efektif melawan varian Virus korona (Alpha, Beta, Gamma, Delta) berdasarkan hasil uji validitas efisiensi nanoe X oleh Japan Textile Products Quality & Technology Center.

President Director PT Panasonic Gobel Indonesia Keisuke Nakagawa mengatakan, Panasonic terus berusaha mewujudkan misi dan komitmennya terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui setiap aktivitas bisnis yang dilakukan.

Maka dari itu, Panasonic terus berupaya menciptakan 'Live Your Best' melalui inovasi teknologi dan produk terbaik seperti AC 2 IN 1 nanoe X, agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk kehidupan yang lebih baik bagi konsumen maupun masyarakat Indonesia.

“Selain dilengkapi teknologi canggih nanoe X, AC 2 IN 1 Panasonic memiliki sistem pengoperasian kontrol kualitas udara dengan CAMS (Complete Air Management System), Eco Mode dan Smart Control di Aplikasi Comfort Cloud. Teknologi-teknologi tersebut adalah solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kualitas udara yang bersih, hemat listrik dan user-friendly” kata Keisuke Nakagawa.

CAMS (Complete Air Management System) merupakan sistem operasi terintegrasi dari AC+Supply Fan & IAQ Remote controller untuk memonitor dan otomatis mengontrol kualitas udara tetap sehat, bersih dan hemat energi hingga 70%.

Sementara itu, teknologi ECO Mode mampu mengurangi daya listrik hingga 50%, sehingga konsumen dapat menghemat listrik sampai Rp1 juta/tahun, serta smart control melalui Aplikasi Comfort Cloud yang sudah dilengkapi dengan Built in WLAN Adaptor (tidak perlu adaptor tambahan) yang dapat mengontrol AC jarak jauh dengan smartphone dimanapun dan kapanpun.

Marketing Director PT PGI Yuki Honda menambahkan, peluncuran AC 2 IN 1 nanoe X merupakan upaya Panasonic untuk memberikan manfaat yang sebanyak banyaknya dari apa yang kami buat dan pasarkan untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Kami menyadari Panasonic tidak hanya menghadirkan AC yang berfungsi mendinginkan ruangan, namun juga kami ingin memberikan nilai lebih melalui fitur-fitur yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Melalui peluncuran AC 2 IN 1 nanoe X ini, kami bangga dapat mempersembahkan produk AC berteknologi mutakhir untuk perbaharui gaya hidup yang lebih baik bagi masyarakat.” tutup Yuki Honda. (RO/OL-7)