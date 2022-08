Provider Digital by.U Sabet 3 Penghargaan Sekaligus di Seluler Award 2022

Setelah sebelumnya diselenggarakan secara virtual karena pandemi covid-19, Selular Media Network kembali menggelar Selular Award 2022 secara offline sebagai apresiasi bagi pelaku industri teknologi (ICT) Tanah Air.

The 19th Annual Selular Award 2022 atau Selular Award ke-19 ini berlangsung di Ballroom Merlynn Park Hotel, Jakarta, pada Jumat (29/7) pekan lalu.

Pada ajang The 19th Annual Selular Awards 2022, provider digital by.U berhasil meraih 3 penghargaan untuk kategori Best Second Sim Card, Most Innovative Data Package dan Best Telco App.

Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas berbagai inovasi yang dihadirkan by.U kepada pelanggannya, terutama dari kalangan muda. Jumlah unduhan yang telah menembus 10 juta kali, menunjukkan respon positif pasar terhadap by.U yang akan genap berusia 3 tahun pada 10 Oktober 2022 nanti.

"Saat ini aplikasi by.U telah diunduh lebih dari 10 juta kali. Setiap tahunnya, by.U selalu memberikan inovasi baru kepada pelanggan dan memberikan beragam pilihan untuk menarik perhatian kalangan milenial dan generasi Z," kata Vice President Corporate Communication Telkomsel, Saki H. Bramono, selaku perwakilan by.U.

by.U menyadari bahwa generasi Z dan millenial lebih menyukai pengalaman yang dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan mereka. Maka dari itu, by.U hadir untuk memberikan mereka kemudahan dan kebebasan dalam berinternet.

"Untuk memenuhi kebutuhan internet kaum millenial dan Generasi Z, kartu internet by.U dengan jaringan nomor 1 Telkomsel mengusung campaign “Jadikan by.U SIM Card Kedua” dengan menyediakan berbagai pilihan paket kuota dan topping yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen," tambah Saki

Selain itu, by.U juga memberikan kuota bonus TikTok tiap hari maupun langganan Disney+ Hotstar pada setiap pembelian kuota tertentu. Beragam inovasi pilihan topping dan bonus ini dihadirkan dengan harapan mampu mengakomodir kebutuhan aktivitas anak muda.

Pada kesempatan yang sama, by.U Principal Product Lead, Awalludin Subarkat, berharap tiga penghargaan dari Selular Media Network dapat memacu semangat by.U untuk terus melahirkan terobosan baru bagi pelanggannya.

"Tentunya 3 penghargaan yang didapatkan dalam ajang Seluler Award 2022, akan membuat by.U semakin bersemangat menciptakan inovasi-inovasi bagi para pelanggan dengan komitmen yang dipegang sejak awal, yaitu selalu menjadikan konsumen sebagai inspirasi utama dan menciptakan inovasi yang praktis serta memudahkan konsumen," ucap Awalludin.

Tidak hanya itu, by.U juga menemukan bahwa setiap konsumen memiliki akses yang berbeda-beda dan memberikan respon positif jika diberi kebebasan memilih.

Kartu by.U menawarkan kebebasan dalam memilih nomor sendiri, mengatur kuota #SemuanyaSemaunya sendiri, dan berbagai metode pembayaran yang bebas dipilih oleh konsumen dengan biaya kirim gratis ke semua wilayah di Pulau Jawa.

Selain memberikan layanan digital, by.U juga menawarkan kemudahan dan hiburan yang disesuaikan dengan keinginan konsumen melalui satu aplikasi.

Pengguna yang telah mendownload aplikasi by.U, akan menemukan berbagai macam hiburan di fitur U-Tainment, mulai dari mendengarkan lagu “MIXTape”, Podcast, main games, membaca artikel “by.U Discover”, berdiskusi di “by.U Space”, hingga menonton film “byUskop” di aplikasi by.U. (RO/E-1)