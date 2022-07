Telkom Luncurkan Metanesia, Metaverse Baru

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui payung

Leap-Telkom Digital akan segera menciptakan dunia metaverse yang bisa

dimanfaatkan masyarakat. Dengan diberi nama metaNesia, dunia metaverse

buatan Telkom ini merupakan akronim dari Metaverse Indonesia.

Tak hanya sekadar menyuguhkan interaksi dengan visual biasa, metaNesia

juga menawarkan pengalaman berbeda.

"Sebelumnya, orang punya persepsi kalau metaverse harus pakai VR (virtual reality), padahal metaverse more than that. Artinya interaksinya memang bisa menggunakan VR, tetapi kita juga mengenal augmented reality (AR). Bahkan ada juga interaksinya yang lebih sederhana, seperti menggunakan telepon seluler atau PC layaknya bermain

gim. Tapi di situ ada bentuk interaksi-interaksi baru yang dimungkinkan

dari metaverse ini," papar Ery Punta Hendraswara, Deputy Executive Vice

President Digital Technology & Platform Business Telkom Indonesia, Jumat (29/7).

Ery memaparkan, akan banyak peluang-peluang baru yang tercipta dari

kehadiran metaverse. Misalnya bagi korporasi, metaverse menjadi komponen tambahan untuk melayani konsumennya atau mendapatkan konsumen baru yang selama ini tidak terjangkau.

"Pandemi membuat banyak perubahan. Jadi untuk brand, metaverse tidak

hanya sekadar channel baru, tetapi ini suatu new experience dan membuka

peluang baru juga untuk mereka memberikan sesuatu yang baru. Misalnya

produk baru, yang produknya bisa saja full digital di metaverse,

tetapi di dunia nyata juga kita dapatkan," tambah Ery.



Batu loncatan

MetaNesia diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi perekonomian

virtual di Indonesia yang tidak hanya mewadahi perusahaan-perusahaan

besar, tetapi juga menjadi rumah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

menjangkau peluang-peluang baru. Ketika sebuah perusahaan atau UMKM

sudah masuk di metaNesia, usaha mikro memiliki kesempatan bekerja sama

dan terhubung dengan perusahaan lainnya dengan mudah.

Tak hanya itu, metaNesia juga bisa membuka jenis-jenis pekerjaan baru.

"Telkom dalam posisi mengajak. Telkom akan menjadi hub dan kita bisa

bersama-sama membangun metaverse-nya Indonesia. Kita terbuka untuk

terhubung dengan metaverse lain yang sudah ada di Indonesia sehingga

pertumbuhan metaverse di Indonesia jauh lebih cepat," jelasnya.

Ery mengungkapkan, Telkom menciptakan metaNesia karena tidak ingin

menjadi tamu di negeri sendiri. Dengan infrastruktur yang dimiliki,

Telkom yakin bisa menjadi hub metaverse yang bermanfaat bagi banyak

pihak.

"MetaNesia ini bukan pesaing, tetapi kita merangkul dan bersama-sama

agar semua anak bangsa bisa saling berkolaborasi," ungkap Ery.

Salah satu konsep awal yang dibawa metaNesia adalah konser virtual. Pada konser virtual di metaNesia yang telah terselenggara menampilkan

Pusakata dan Vidi Aldiano, pengunjung yang berada di tempat berbeda di

dunia nyata, bisa bersama-sama menonton konser dan berinteraksi secara

virtual layaknya di dunia nyata.

MetaNesia juga menciptakan virtual commerce yang menyuguhkan interaksi berbeda, yakni menyediakan plaza sebagai tempat orang untuk berbelanja.

Pelaku-pelaku bisnis pun bisa berjualan di sana.

"Selain konser dan berbelanja virtual, kami juga menyentuh misalnya gim dan fotografi. Belum lagi kalau sebuah korporasi ingin menciptakan digital twins. Jadi apa yang ada dari perusahaan itu di dunia nyata juga ada di metaNesia. Ini menciptakan efisiensi bagi perusahaan-perusahaan juga," papar Ery.

Diluncurkan 31 Juli



Sementara itu, Andrew Tarigan, Product Manager metaNesia, menuturkan

pada saat peluncuran metaNesia yang rencananya akan dihelat pada 31 Juli 2022 mendatang, audiens yang hadir akan merasakan berbagai pengalaman menarik dari banyaknya aktivitas yang disuguhkan Telkom.

Peluncuran yang rencananya diselenggarakan pada perhelatan Digiland di Istora Senayan, Jakarta, ini dikemas dengan berbagai exhibition, entertainment, e-sport, pameran NFT dan fotografi, dan masih banyak suguhan menarik lainnya.

"Di lokasi peluncuran metaNesia Telkom menyediakan virtual reality (VR), VR-Driving, dan PC. Dengan perangkat-perangkat tersebut, pengunjung bisa menonton konser Pusakata dan Vidi Aldiano secara virtual, merasakan mal dan berkeliling di dunia metaverse, test drive virtual, berkunjung ke galeri NFT, turnamen e-Sport, dan masih banyak keseruan serta pengalaman menarik lainnya," tutur Andrew.

MetaNesia merupakan bagian dari Leap-Telkom Digital sebagai umbrella

brand produk dan layanan digital Telkom, yang hadir untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Leap, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia demi mengakselerasi terwujudnya kedaulatan digital nasional, sejalan target pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses

https://metanesia.id/ dan https://leap.digitalbisa.id/. (N-2)