WhatsApp Kembangkan Fitur Sembunyikan Status Online

WHATSAPP dikabarkan sedang mengembangkan setidaknya dua fitur baru, yaitu menyembunyikan status online dan menyimpan pesan temporer.

Laman WABetaInfo, dikutip Selasa (26/7), melaporkan menyembunyikan status online ditemukan pada WhatsApp versi beta untuk Android 2.22.16.12. Beberapa minggu sebelumnya, platform pesan instan itu juga sedang menguji fitur tersebut untuk perangkat iOS.

Status online akan terlihat ketika pengguna sedang membuka aplikasi pesan instan tersebut. Dalam fitur yang sedang diuji coba ini, pengguna bisa mengatur apakah dia ingin terlihat sedang online ketika membuka aplikasi.

Baca juga: Facebook dan Instagram Sudah Daftar PSE Kominfo, WhatsApp Belum

WhatsApp memberikan dua pilihan pada setelan privasi ini, yaitu semua orang bisa melihat ketika sedang online dan sama dengan terakhir kali dilihat atau 'same as last seen'.

Jika memilih setelan sama dengan terakhir kali dilihat, pengguna bisa mengatur agar dia tidak terlihat saat sedang online.

Caranya, pilih opsi tidak seorang pun (nobody) pada pilihan siapa yang bisa melihat kapan terakhir membuka WhatsApp, maka pengguna tidak akan berstatus online ketika sedang membuka aplikasi.

WhatsApp juga memberi catatan jika memilih tidak seorang pun bisa melihat status online dan last seen, maka dia juga tidak bisa melihat status pengguna lain.

Fitur kedua yang sedang dikembangkan aplikasi milik Meta Platforms itu adalah menyimpan pesan temporer atau sering disebut sebagai kept message.

Pengguna bisa mengatur agar pesan temporer (disappearing message), yang akan hilang dalam periode tertentu, bisa dilihat sebagai pesan biasa.

WABetaInfo menemukan fitur ini pada WhatsApp beta untuk versi desktop dan Android 2.22.11.16. Pesan temporer bisa disimpan, fitur ini berlaku untuk grup obrolan.

WhatsApp membatasi hanya administrator grup yang bisa menyalakan fitur ini. WhatsApp akan membuat bagian baru untuk melihat pesan temporer yang disimpan. Semua anggota grup akan bisa melihat pesan yang disimpan itu.

Perlu diingat fitur-fitur tersebut saat ini sedang diuji coba dan hanya tersedia melalui aplikasi beta, khusus untuk mencoba fitur baru WhatsApp. Belum diketahui apakah fitur ini akan diluncurkan dan kapan tersedia untuk pengguna umum. (Ant/OL-1)