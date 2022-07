Hal-Hal yang Harus Diperhatikan saat Menggunakan Internet

Masyarakat Indonesia sudah menghabiskan sepertiga hidupnya dengan berinternet. Data We Are Social mengenai tren penggunaan internet dan media sosial menyebutkan pengguna menghabiskan waktu rata-rata 8 jam per hari di ruang digital.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Swiss German University, Loina Lalolo Krina mengatakan, warga digital merupakan perpanjangan dari konsep kewargaan yang selama ini sudah ada dan eksis di dunia nyata.

"Tambahan kata digital mengindikasikan bahwa setiap warga digital memerlukan keterampilan teknis untuk mengakses medium-medium penunjang komunikasi dan keterampilan berpikir kritis dalam mengelola informasi," ujar Loina di Tulungagung, Selasa (5/7).

Kecakapan digital memang perlu untuk setiap warga digital. Dampak dari rendahnya pemahaman akan budaya bermedia digital membuat pengguna tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi. Di samping itu diikuti ketidakmampuan individu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital.

Budaya digital sendiri, menurut Loina adalah kemampuan individu untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhineka Tungga Ika. Adapun kompetensi dalam pemahaman budaya digital, individu perlu mengetahui pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tungga Ika, agar bisa menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui Teknologi Informasi Komputer (TIK). (OL-12)