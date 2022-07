Binance Hapus Beberapa Biaya untuk Perdagangan Bitcoin

PLATFORM bursa kripto, Binance, mengumumkan di hari Rabu bahwa mereka akan menghapus biaya perdagangan untuk 13 pasangan dagang bitcoin. Hal itu didasarkan pada besaran volume perdagangan.

“Sejalan dengan filosofi kami yang mengutamakan pengguna, Binance selalu berupaya untuk memberikan biaya paling kompetitif di industri ini,” ujar Pendiri dan CEO Binance Changpeng Zhao dalam salah satu pernyataannya.

Ia menegaskan, Binance hadir sebagai platform yang bersifat inklusif dan mudah diakses. Menghilangkan beberapa biaya perdagangan untuk bitcoin (BTC) adalah langkah menuju ke arah sana.

Mulai 8 Juli, para pengguna dapat memperdagangkan bitcoin tanpa biaya dengan stablecoin seperti Tether (USDT), USD coin (USDC) dan stablecoin milik Binance (BUSD), serta Euro (EUR) dan Turkish Lira (TRY).

Binance belum memperpanjang penawaran untuk perdagangan antara bitcoin dan dolar AS. Berdasarkan data dari Block, Binance memegang 73% pangsa pasar spot kripto di bulan lalu. Kebijakan baru ini akan berlaku

"Untuk periode tertentu," menurut juru bicara Binance.

Penawaran ini berdekatan dengan perayaan ulang tahun ke-5 Binance dan diumumkan setelah keputusan serupa dari anak perusahaannya di AS pada 22 Juni. Pada 27 Juni, Zhao mengatakan kepada Yahoo Finance Live bahwa Binance melihat "banyak peluang pasar" terlepas dari kondisi pasar yang sedang turun.

Ia mengatakan bahwa Binance terus menggencarkan upaya perekrutan, kesepakatan merger dan akuisisi, serta penetapan biaya perdagangan yang lebih rendah. (RO/OL-7)