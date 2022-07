Ritel Produk Fesyen dan Kecantikan The Self Inc Siap Hadir di Metaverse

PT Omnichannel Retail Indonesia resmi melakukan transformasi menyeluruh perusahaan terhitung 1 April 2022.

Transformasi tidak hanya pada nama dan perusahaan yang berubah nama menjadi PT Self Inc Retail Indonesia (The Self Inc), dan merek dagang Sistersel menjadi The Self Inc.

Transformasi ini dilakukan untuk merealisasikan visi perusahaan menjadi perusahaan O2O (online to offline) terdepan di Indonesia.

Resminya transformasi perusahaan ditandai dengan pembukaan gerai The Self Inc di Pondok Indah Mall 2.

Transformasi The Self Inc diikuti dengan berbagai langkah strategis perusahaan, termasuk inovasi teknologi, untuk memantapkan konsep gerai perusahaan dan meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan.

The Self Inc tetap menjadi multibrand store fashion & beauty berkualitas, terlengkap, dan harga terjangkau dengan sentuhan chic ala Prancis.

Mengusung konsep “beauty library”, The Self Inc memasarkan lebih dari 130 brand populer dari Indonesia maupun luar negeri, seperti Whitelab, Luxcrime, Npure, Azarine, Scarlet, dan Holika Holika.

Selain itu perusahaan juga menerapkan teknologi AI (Artificial Intelligence) dan akan segera hadir di Metaverse untuk menyongsong perkembangan belanja retail di masa mendatang.

Baca juga: Perusahaan Indonesia Dipercaya Garap Metaverse Wisata Mediterania

CEO PT Self Inc Retail Indonesia Bruno Hasson mengatakan, “Teknologi memainkan peran penting di setiap sektor terutama semenjak pandemi berlangsung."

"Menyempurnakan bisnis perusahaan dan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan adalah fokus utama dari The Self Inc dan kami melihat adopsi teknologi akan membantu kami mencapai fokus tersebut sehingga pada akhirnya mendorong industri retail," jelas Bruno dalam keterangan pers, Kamis (7/7).

"Inilah mengapa kami menghadirkan teknologi skin check berbasis AI karya anak bangsa Allure dan fitur Metaverse di tahun depan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami yang berbeda satu dengan yang lain,“ katanya.

Berbeda dari sebelumnya, The Self Inc menghadirkan pengalaman berbelanja skincare yang lebih modern dan kaya akan inovasi, salah satunya dengan mengadakan mesin skin-check berbasis AI yang tersedia di setiap gerai The Self Inc.

Bekerja sama dengan Allure, penyedia aplikasi asal Indonesia, kedua perusahaan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun untuk mengembangkan dan menyesuaikan mesin skin-check AI ini dengan produk-produk yang tersedia di The Self Inc.'

Hasilnya, mesin ini mampu menganalisa kondisi kulit dan merekomendasikan produk perawatan wajah yang, tak hanya sesuai dengan kebutuhan kulit, namun juga sesuai dengan budget masing-masing pelanggan.

Fitur AI di gerai The Self Inc meliputi AI skin analyzer, fitur yang mampu menganalisa kondisi kulit pengguna menggunakan selfie wajah dan survei berbasis AI, AI product & service recommendation yang memberikan saran produk kecantikan yang sesuai dengan profil pengguna,

Skin Diary yang dapat mengukur perkembangan kulit dan kondisi pengguna dalam bentuk catatan personal.

AR Make-up TryOn yang menggunakan fitur Augmented Reality (AR), memudahkan pembeli dalam mencoba segala jenis gaya tampilan riasan, dan juga menentukan warna yang cocok dengan skin tone atau warna kulit wajah.

Mesin skin-check ini juga memiliki beragam filter yang memudahkan para pembeli untuk memilih produk sesuai preferensi dan gaya hidup masing-masing seperti produk yang halal, bebas paraben, sering beraktivitas di luar ruangan, dan lain-lain.

“Rangkaian produk yang kami tawarkan kepada pelanggan didominasi oleh produk kosmetik dan skin care karena kami melihat potensi yang besar di Indonesia," kata Chief Retail Officer PT Self Inc Retail Indonesia Shella Huliselan.

Dari segi demografi, Indonesia memiliki populasi wanita sebanyak lebih dari 150 juta jiwa, dan diperkirakan akan menjadi pasar kosmetik terbesar ke-5 di dunia dalam 10-15 tahun mendatang.

Di tahun 2021 yang lalu, industri kecantikan Indonesia mengalami kenaikan sebesar 9,61%, menjadikannya pasar yang sangat menjanjikan.

"Inilah mengapa kami terus berinovasi dan menghadirkan lebih 130 brand lokal dan internasional bagi pelanggan kami," jelas Shella.

Upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan O2O terdepan juga diikuti dengan penggunaan teknologi Metaverse sehingga para pelanggan bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang berkesinambungan, online dan offline.

Nantinya, pembeli juga dapat menggunakan token digital khusus Metaverse sebagai alat pembayaran yang lebih mudah.

Fitur ini tengah digarap dan ditargetkan untuk diluncurkan pada kuartal pertama 2023. Saat ini toko virtual The Self Inc sudah bisa mulai diakses melalui tautan https://framevr.io/theselfinc (RO/OL-09)