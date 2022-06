Gandeng PINTU, Tim RRQ Siap Dukung Kenalkan Investasi Kripto

REX Regum Qeon atau lebih dikenal dengan RRQ klub esports asal Indonesia menyambut PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU sebagai sponsor baru.

PINTU merupakan platform jual beli dan investasi aset kripto terkemuka di Indonesia. RRQ bersama PINTU menghadirkan campaign “Smart Ways to Earn” yang bertujuan untuk membagikan pengalaman tentang. pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya bagi para gamer.

Dalam keterangan pers, Rabu (29/6), Jeth Soetoyo, Founder & CEO PINTU mengungkapkan, “Salah satu wujud Komitmen PINTU untuk memberikan edukasi tentang investasi aset crypto adalah dengan berkolaborasi bersama RRQ, klub esports yang memiliki komunitas esports terbesar di Indonesia."

"Seperti yang kita ketahui, industri gaming merupakan industri yang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir seperti halnya industri kripto," jelasnya.

"Untuk itu, PINTU bersama RRQ menghadirkan campaign “Smart Ways to Earn” guna merambah komunitas gamer. Melalui kerjasama ini kami ingin mengajak komunitas gamer agar lebih paham mengenai investasi kripto dan tidak melupakan pentingnya kesehatan finansial," kata Jeth.

"Pertumbuhan pesat industri game maupun kripto harus diimbangi dengan kesadaran terhadap finansial khususnya para gamer di Indonesia yang berjumlah sangat besar yang didominasi generasi muda," tuturnya.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan We Are Social, per Januari 2022 Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia setelah Filipina yang berada di peringkat pertama dan Thailand di posisi kedua.

Dari laporan tersebut 94,5% pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia bermain video game.

Masih dari laporan yang sama, tercatat 68,1% pengguna internet usia 16-64 tahun di dunia bermain video game menggunakan smartphone.

Andrian Pauline, CEO RRQ mengungkapkan, “Dengan begitu besarnya jumlah pemain video game di Indonesia, RRQ pun tidak ingin ketinggalan dalam memanfaatkan dan memaksimalkan komunitas esports yang dimiliki."

"Setelah menjalin kerja sama dengan salah satu crypto company untuk menciptakan interaksi berbeda antara penggemar dan para pemain idola, kini RRQ bangga dapat menggandeng PINTU, sebuah platform jual beli cryptocurrency terkemuka di Indonesia yang memiliki komitmen nyata untuk mendukung pertumbuhan industri esports di Indonesia melalui campaign “Smart Ways to Earn,” papar Andrian. (RO/OL-09)