Hashmicro IT Bootcamp Buka Pintu bagi Talenta Muda

DALAM rangka meningkatkan kontribusi positif pada dunia pendidikan, HashMicro sebagai perusahaan penyedia layanan ERP lokal terbesar di Indonesia hadir dengan program training terbarunya. Melalui HashMicro Academy, HashMicro meluncurkan HashMicro IT (HIT) Bootcamp yang akan diselenggarakan pada Juli mendatang.

HIT Bootcamp merupakan program pelatihan intensif dan pengembangan pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan para calon profesional di bidang teknologi informasi (TI). Business Development Director HashMicro, Lusiana, menyampaikan HIT Bootcamp merupakan salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung rencana pemerintah mencetak talenta muda siap kerja dan berkualitas yang mampu menghadapi tantangan industri 4.0. "Ini berfokus dengan memaksimalkan pengetahuan dan kompetensi teknologi milik mahasiswa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6).

Melalui pelatihan itu, mahasiswa lulusan baru dapat menjadi pengembang siap kerja walaupun tanpa latar belakang TI. Training IT Bootcamp yang sudah berjalan secara berkala setiap tahun sekali di Jakarta menjadi momen yang selalu dinanti oleh para calon programer profesional. Nanti, talenta muda akan belajar secara intensif selama delapan minggu dengan metode belajar praktikal yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja serta ditunjang dengan kurikulum yang up to date berstandar global.

Pelatihan akan dilakukan dengan model pembelajaran hibrida atau blended-learning, yakni gabungan metode online dan offline sebagai proses pembelajaran jarak jauh yang efektif. Melihat tingginya antusiasme talenta muda yang tertarik meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka di bidang TI, HIT Bootcamp juga memberikan kesempatan dan berbagai keuntungan bagi para peserta. Selain modul pembelajaran, peserta akan mendapatkan berbagai keuntungan mulai dari pelatihan intensif, sesi mentoring, sertifikat kelulusan, beasiswa 60% hingga 100% dalam partisipasi program ini, hingga peluang kerja di HashMicro.

Sejak pelaksanaan program itu, tercatat lebih dari 5.000 talenta muda yang turut berpartisipasi pada batch sebelumnya berhasil meningkatkan pengetahuan digital yang menunjang karier mereka. Dari inisiasi program HIT Bootcamp batch 1, terhitung 10% dari keseluruhan peserta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan HashMicro setelah menjalani bootcamp ini.

Bagi mahasiswa atau fresh graduate yang sedang berencana merintis karier di bidang teknologi atau memiliki angan-angan melakukan career shifting ke bidang TI tetapi memiliki latar belakang pendidikan yang kurang relevan, HIT Bootcamp dapat menjadi kesempatan untuk menambah wawasan dan ilmu serta memperluas relasi. "Inisiasi HIT Bootcamp merupakan bagian dari corporate social responsibility (CSR) milik HashMicro sekaligus langkah awal dari pemenuhan visi misi HashMicro dalam mempersiapkan tenaga kerja digital yang terampil di bidang TI. Tidak hanya memberikan pelatihan teknikal, peserta juga akan diberikan tips-tips memulai karier di bidang TI yang akan mempermudah Anda terjun di industri TI," tutup Lusiana.

Pendaftaran HIT Bootcamp dibuka hingga akhir Juni mendatang. Informasi lengkap mengenai pendaftaran dan beasiswa 100% program pelatihan ini dapat diakses melalui akun instagram HashMicro Academy, @hashmicro.academy. (RO/OL-14)