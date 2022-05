Speaker JBL EON700 Terbaru Dukung Kebutuhan Musisi

PT Inti Megah Swara sebagai distributor resmi dari Harman Professional memperkenalkan speaker JBL EON700 melalui acara JBL EON700 Experience Day.

Seri EON700 Portable PA Loudspeaker dan Subwoofer dengan Bluetooth ini merupakan evolusi terbaru dari seri EON yang ikonik.

EON700 menghadirkan acoustic performance terbaik, power dan versatility bagi PA system portabel untuk live sound dan installed applications.

Seri EON700 mewakili sebuah langkah maju dalam bentuk inovasi dan teknologi. JBL Engineer menggunakan desain dan teknik pengukuran yang canggih dan eksklusif untuk menghadirkan speaker dengan performa terbaik di kelasnya, serta sangat fleksibel dan mudah untuk digunakan.

Ada empat tipe yang tersedia, di antaranya Speaker 10-inch EON710,Speaker 12-inch EON712 dan Speaker 15-inch EON715 dan Subwoofer 18 inch EON718S. JBL EON 700 ini mendukung kebutuhan para musisi dan para pengusaha rental sound.

Sistem yang sangat fleksibel ini dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan para penggunanya dengan mudah, mulai dari performance DJ dan Band, sampai ke pertunjukan penyanyi, musisi, kegiatan presentasi dan berbagai acara.

Speaker ini dapat dikonfigurasikan sebagai monitor utama atau monitor panggung, digantung ataupun ditumpuk baik sebagai sistem portabel maupun instalasi permanen.

“Seri EON700 ini menawarkan beberapa pemprosesan DSP yang cerdas termasuk EQ, limiter, delay, dbx Automatic Feedback Suppression, dan ducking," kata Arif Maulana, Product Manager PT Inti Megah Swara dalam keterangan Rabu (25/5)

"Anda dapat mengontrol semua itu, termasuk level input dan output dari layar LCD berwarna di bagian belakang speaker dan juga melalui smartphone lewat aplikasi JBL Pro Connect," jelasnya.

Fitur-fitur tersebut diharapkan menjadi standar speaker portable di Indonesia yang all in one tanpa harus membeli alat tambahan seperti EQ processor, Limiter processor dan sebagainya” menurut Arif Maulana, Product Manager PT Inti Megah Swara.

Selain itu menurut Brandon Knudsen, Harman Professional Product Manager, Portable PA Loudspeakers “Seri EON700 benar-benar mewakili generasi berikutnya dari PA System portabel.

"Ketika kami mulai merancang PA baru ini, kami melihat seri terlaris kami yaitu Seri EON dan menjadikan teknologi inti lebih baik dengan meningkatkan driver dan amplifier, menyempurnakan waveguide, melengkapi efek, dan menggabungkan protokol Bluetooth terbaru dan kontrol aplikasi universal," katanya.

"Hasilnya adalah sistem yang kuat dan serbaguna yang terdengar luar biasa pada volume berapapun, di manapun di dalam ruangan," jelas Arif.

"Kami mempermudah para performers untuk terdengar dengan suara terbaik mereka tanpa harus bergantung pada outboard gear, berkat build-in advanced dbx DSP dan presets yang di optimalkan untuk berbagai skenario," teranganya.

Seri ini menghadirkan rasio power-to-size yang luar biasa, low weight yang berarti load-in yang lebih cepat dan lebih ringan yang dihargai oleh kita semua.”

Accoustic dan Amplifier

Horn yang ditingkatkan menghasilkan beamwidth off-axis yang mulus dan driver kompresi 2414H khas JBL yang kuat dilengkapi magnet neodymium premium untuk respons seimbang dalam jejak yang ringan.

Speaker ditenagai oleh 1.300 watt (pengeras suara) atau 1.500 watt (subwoofer) amplifikasi Kelas D yang sangat efisien, untuk suara yang bersih dan jernih.

DSP dan Kontrol yang Canggih

Paket DSP canggih EON700 memberikan kontrol komprehensif pada EQ, limiter, delay, dbx Automatic Feedback Suppression, ducking, dan fungsi speaker lainnya.

Akses pengaturan pada speaker melalui layar LCD backlit terintegrasi, atau dari mana saja di venue dengan menggunakan Aplikasi JBL Pro Connect. EON700 juga dilengkapi dengan Streaming audio Bluetooth versi 5.0 (untuk speaker full-range).

System Versatility

Speaker EON700 dapat digunakan sebagai PA utama atau floor monitor. Model full-range ini memiliki titik suspensi atas dan belakang untuk speaker gantung; titik suspensi belakang berfungsi sebagai sambungan untuk pemasangan yang tetap, menggunakan yoke universal mounting opsional.Subwoofer EON718S memiliki fitur pole mount untuk speaker full-range dan mudah ditumpuk untuk konfigurasi cardioid.

Rugged dan Reliable

Speaker full-range menampilkan penutup berbahan dasar FEA yang dioptimalkan, memanfaatkan teknik pencetakan injeksi dan pembentukan mekanis untuk menambah daya tahan tanpa mengorbankan ukuran atau kinerja kabinet.

Subwoofer ditempatkan dalam penutup kayu birch 15 lapis yang kokoh; pegangan yang ergonomis sehingga membuat pemindahan speaker menjadi mudah.

Setiap produk JBL Professional menjalani pengujian ketat yang melampaui kondisi apa pun yang akan dihadapi produk ini di dunia nyata.

"Kami menguji daya kurang lebih 100 jam untuk memastikan daya tahan produk ini dalam jangka panjang, sehingga musisi dan teknisi audio dapat mengandalkan komponen JBL dalam kegiatan apapun," ujar Arif. (RO/OL-09)