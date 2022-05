BSSN Dorong Kaum Perempuan Geluti Bidang Keamanan Siber

INDONESIA Women In Cybersecurity (IWCS) berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelengarakan IWCS Annual Summit 2022 dengan mengusung tema “Women In The Digital Transformation”.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mengubah atau membentuk kehidupan.

Kekuatan TIK dapat membentuk transformasi digital dan ekonomi digital. Oleh karena itu, keterampilan dan kinerja TIK yang baik diperlukan untuk dapat mengimplementasikannya.

Sumber daya manusia (SDM) dalam bidang digital, saat ini masih didominasi oleh kaum pria.

Meskipun perkembangan serta peluang keamanan siber terus meningkat dengan pesat, keterwakilan perempuan dalam bidang keamanan siber masih cukup rendah, bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan bidang teknologi informasi (TI) secara umum.

Salah satu hal yang melatarbelakangi ini adalah kurangnya sosialisasi dan keterampilan dalam ruang siber untuk para perempuan.

Bila dilihat dari sudut tpandang keadilan sosial, upaya untuk melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam pekerjaan di bidang keamanan siber adalah langkah yang tepat untuk dilakukan, sekaligus merupakan strategi pengembangan sumberdaya yang cerdas.

Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan akan dapat mendorong perempuan dan anak perempuan untuk dapat memiliki kompetensi yang lebih baik dalam bidang keamanan siber, serta lebih tertarik untuk memilih keamanan siber sebagai bidang karirnya dan membantu lebih banyak perempuan untuk bisa menjadi pemimpin dalam industri ini.

Dengan terwujudnya hal tersebut diharapkan dapat menghilangkan persepsi bahwa keamanan siber bukanlah bidang yang tepat untuk kaum perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesia Women in Cybersecurity (IWCS) menyelenggarakan acara kegiatan dengan tema “Woman in the Digital Transformation”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh IWCS guna memberikan literasi, edukasi, serta dukungan bagi perempuan di Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung transformasi digital serta membangun ekosistem digital yang aman dan positif.

Tema tersebut diangkat dalam rangka memperingati Hari UlangTahun ke-2 IWCS yang diperingati pada 21 April 2022 dengan harapan dapat meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan ekosistem keamanan siber di Indonesia.

Dalam sambutannya, Senin (23/5), Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, mengatakan, “Momentum Hari Kartini dan Hari Kebangkitan Nasional turut dimaknai secara lebih luas dengan berfokus pula pada peran kaum perempuan Indonesia, kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan."

"Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, penting untuk keberagaman yang lebih besar pada lanskap keamanan siber Indonesia, dengan mendorong perempuan untuk bisa berperan dalam membangun keamanan siber di Indonesia,” jelasnya.

IWCS Annual Summit 2022 menghadirkan panelis yang sangat kompeten di bidangnya.

Mereka adalah Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri Intan Rahayu, CEO PT Xynesis International Eva Noor,Profesor of Computer Engineering at the Electrical Engineering Departemen Faculty of Engineering, Universitas Indonesia Prof Dr Ir Riri Fitri.

Selian itu, ada Deputy Executive Vice President CX & Digitalisasi, Telkom Indonesia Sri Safitri, Ahli Utama Kemenkominfo Farida Dwi Cahyarini, Widyaswara, Wakil Ketum Bidang Komunikasi Advokasi dan Informatika Kwarda Pramuka DKI Ir Woro Indah Widyastuti MT, Security Operation Center Management PT Telekomunikasi Selular Thata Apriatin, dan masih banyak lainnya.

Pada tahun ini selain conference IWCS juga meluncurkan buku, dimana buku tersebut adalah kolaborasi dengan Paloalto dan BSSN.

"Di Palo Alto Networks, melindungi cara hidup di ranah digital sangatlah penting. Dengan kolaborasi membuat buku Cyberlite dan kegiatan edukasi lainnya menunjukkan kisah pendidikan keamanan siber kami yang kuat dan perluasan misi kami untuk mengamankan dan melindungi cara hidup digital pada anak-anak," kata Country Manager Palo Alto Jaringan Indonesia Adi Rusli.

"Dengan adopsi digital yang semakin cepat selama pandemi, sangat penting untuk memastikan anak-anak mengetahui cara menavigasi dunia digital mereka dengan aman sambil tetap bersenang-senang," jelasnya.

"Anak-anak belajar secara berbeda dari orang dewasa, dan melalui kolaborasi dengan BSSN dan IWCS dalam meluncurkan buku Cyberlite dan Program Cyber ‚Äč‚ÄčACES, kami telah merancang konten gratis yang dapat difasilitasi oleh siapa saja," kata Adi.

"Kami berharap orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat mengambil kesempatan untuk terlibat dan menyediakan lingkungan di mana anak-anak dapat belaja rmelalui bermain untuk mengembangkan keterampilan dan inisiatif untuk tetap aman dan sadar dunia maya.” ujar Adi.

“Peluncuran Buku Cybersecurity tersebut akan dilakukan dalam acara Annual Summit IWCS 2022. Inibisamenjadibukupanduankeamanansiberuntukanak-anak dan orang tua yang dibuat hasil kolaborasi antara IWCS, Polalto, dan BSSN,” kata Eva Noor.

Ia juga menambahkan di dalam acara juga akan dilakukan pemberian penghargaan IWCS Award.

Pemberian penghargaan kepada perempuan inspiratif yang telah memiliki kiprah kontribusi terhadap kemajuan keamanan siber dan digital di Indonesia.

Penghargaan juga memberi inspirasi dan role model untuk generasi muda untuk berkarier dalam bidang cyber security serta ikut menjadi bagian dari transformasi digital nasional.

IWCS memberikan penghargaan dalam kategori Role Model, Leader, Warrior, White Hat, dan Rising Star. (RO/OL-09)