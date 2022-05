Indihome Tawarkan Paket Bebas Tanpa Batas dengan Biaya Ekonomis

MENDUKUNG aktivitas tanpa batas masyarakat Indonesia serta mendorong pemulihan ekonomi nasional, IndiHome menghadirkan berbagai kemudahan dan solusi cerdas untuk kebutuhan konsumsi internet yang terus meningkat. Salah satu solusi yang fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (persero) Tbk itu hadirkan kepada masyarakat yakni membuka kesempatan berlangganan Paket Bebas Tanpa Batas kecepatan cepat hingga 50 Mbps dengan diskon berlangganan hingga 39% atau mulai dari Rp200 ribuan untuk biaya tagihan per bulan.

Menariknya lagi, dengan Paket Bebas Tanpa Batas masyarakat bisa berlangganan untuk paket 1P (one play) atau paket internet saja dengan kecepatan pilihan 30 Mbps untuk 7 perangkat dan 50 Mbps untuk 12 perangkat. Untuk menikmati Paket Bebas Tanpa Batas dari internet cepat IndiHome tersebut, pelanggan cukup membeli perangkat ONT Retail Dua Band yang resmi dari TelkomGroup seharga Rp600 ribu dan diskon 50% untuk biaya instalasi perangkat atau Rp500 ribu.

Dengan memiliki perangkat ONT tersebut, pelanggan diberi kebebasan tanpa ikatan kontrak berlangganan 12 bulan dan tidak dikenakan penalti berlangganan. Selain itu, pelanggan mendapat jaminan perangkat dengan masa garansi satu tahun untuk kerusakan wajar yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelanggan.

"Sebagai #InternetnyaIndonesia, IndiHome senantiasa mengedepankan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. We are here, we do care menjadi prinsip kami dalam memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan," jelas Mohamad Khamdan, Operation Vice President Consumer Fulfillmen Telkom, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5).

Lebih lanjut, Khamdan menjelaskan Paket Bebas Tanpa Batas merupakan bentuk komitmen wifi rumah IndiHome untuk memudahkan masyarakat Indonesia mengonsumsi internet sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Harapannya, dengan memiliki perangkat resmi dari TelkomGroup tersebut, pelanggan tetap menjaga perangkat tersebut dengan tidak menjual kembali ke pihak lain, memindah, mengubah atau menyalahgunakan jaringan dan layanan IndiHome. (OL-14)