Garmin Hadirkan Instinct 2 Solar One Piece

GARMIN kembali meluncurkan jam tangan pintar terbarunya di

bawah seri Instinct 2, yakni Garmin Instinct 2 Solar One Piece. Jam

edisi terbatas Asia ini terinspirasi dari anime ikonik Jepang One Piece.

Tidak meninggalkan teknologi Instinct 2 yang sebelumnya telah dirilis lebih dulu, Instinct 2 Solar One Piece tetap hadir dengan desain tangguh yang dilengkapi dengan fitur aktivitas dan kesehatan Garmin.

"Dengan kolaborasi ini, Garmin melalui seri Instinct 2 Solar ONE PIECE

menghadirkan smart wearable yang berani dengan eksterior unik untuk para pecinta ONE PIECE," kata Scoppen Lin, Assistant General Manager, Garmin Asia, Jumat (29/4).

Melanjutkan kesuksesan Instinct Evangelion GPS yang rilis pada 2020

silam, kolaborasi Garmin bersama anime ONE PIECE ini menjadi jam tangan

pintar pertama di dunia yang terinspirasi oleh anime kenamaan ONE PIECE

yang mengundang pengguna untuk mengeksplorasi Dunia Baru dengan karakter dari kru Straw Hat.

Terinspirasi dari karakter ikonik dalam anime ONE PIECE, si kapten Monkey D Luffy, sang ahli pedang Roronoa Zoro, dan dokter Tony Tony Chopper, jam tangan seri ini hadir dalam tiga edisi terbatas. Ia menggabungkan elemen klasik dari anime ini dengan desain tangguh khas seri Instinct.

Diciptakan dengan mengikuti standar militer MIL-STD-810, seri ini

menghadirkan layar pengisian tenaga surya Power Glass milik Garmin dan

sistem Power Manager, yang menyediakan pasokan baterai tak terbatas

untuk petualangan penggunanya.

Dengan dukungan multi GNSS, barometer dan kompas elektronik, jam tangan ini dapat menjadi teman terbaik bagi pengguna saat mengarungi alam bebas.

"Sejak peluncuran seri Instinct, kami telah menghadirkan fitur luar

biasa yang dibalut eksterior yang tangguh dan terus menghadirkan

berbagai jam tangan pintar bertema untuk merayakan semangat petualang

dari pengguna aktif kami. Dengan kolaborasi terbaru dengan anime ONE

PIECE yang terkenal di dunia, kami telah mengintegrasikan elemen ikonik

dari anime ke dalam desain jam tangan, fitur, dan tampilannya," kata Lin.

Dengan demikian, Instinct 2 Solar ONE PIECE, Edisi Terbatas Asia

dirancang untuk menjadi pendamping yang sempurna bagi setiap penggemar

berlayar. Tampilan jam tangan eksklusif yang terinspirasi dari karakter

klasik ONE PIECE, Instinct 2 Solar ONE PIECE, Edisi Terbatas Asia

menginsipirasi untuk Trust Your Nakama, Trust Your Instinct.

Instinct 2 Solar ONE PIECE, Edisi Terbatas Asia merefleksikan semangat

petulang dan mendorong penggunanya untuk mempercayai nakama (kamerad)

dan juga instingnya.

"Seri Instinct 2 Solar ONE PIECE, Edisi Terbatas Asia dibanderol dengan harga Rp7.799.000 untuk masing-masing karakter. Seluruh koleksinya diumumkan di Asia pada 28 April 2022 secara bersamaan

dan hanya akan tersedia secara eksklusif di official store Garmin di

Tokopedia pada 9-22 Mei 2022, sekaligus untuk merayakan ulang tahun,"

tandas Lin. (N-2)