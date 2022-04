Cara Menghilangkan Garis Merah di Word

KETIKA menggunakan Microsoft Word, kita sering melihat garis merah atau hijau di setiap kata-kata yang kita tulis. Garis merah tersebut merupakan salah satu fitur yang sudah ada di aplikasi Word. Fitur ini memiliki nama proofread yang bermanfaat untuk melihat ada kesalahan kata-kata maupun susunan kalimat atau tidak.

Garis merah yang muncul tersebut menandakan ada kesalahan kata atau kalimat dan anehnya garis ini akan muncul di banyak tulisan kamu. Sebetulnya hal ini tidak terlalu mengagetkan karena proofread yang kamu gunakan yakni bahasa Inggris, sementara kamu menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Jika kamu ingin garis merah ini tidak muncul lagi saat kamu menggunakan Microsoft Word, inilah beberapa cara untuk menghilangkan garis merah tersebut.

1. Menghilangkan Garis Merah di Word Melalui Setting

• Langkah pertama membuka file yang akan kamu hapus garis merah atau hijau.

• Kemudian pilih menu menu File lalu Options yang terletak di bagian bawah.

• Berikutnya pilih sub-menu Proofing yang berada di sebelah kiri menu Options.

• Hapus tanda centang yang ada di kolom Check Spelling as you type untuk menghilangkan garis merah.

• Terakhir, hapus tanda centang pada kolom Mark grammar errors as you type untuk menghapus garis hijau.

2. Menghilangkan Garis Merah di Word dengan Menu Review

• Block atau pilih semua paragraf atau dapat menekan Alt+A yang akan kamu hapus garis merahnya.

• Setelah itu, klik menu Review, kemudian, Language, dan Set Language Proofing.

• Berikutnya, hapus tanda centang yang berada di kolom Do Not Check Spelling or Grammar untuk menghapus garis merah dan juga garis hijau di Microsoft Word.

3. Menghilangkan Garis Merah di Word 2010

• Pertama pilih menu Language dan kemudian Set Proofing Language.

• Hapus centang dalam opsi Do not check spelling or grammar.

• Jangan lupa untuk memilih bahasa yang disesuaikan dengan tulisan buatan kamu, kemudian klik tombol OK.

4. Unduh Bahasa Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia tidak tersedia secara langsung saat kamu menginstal Word. Maka dari itu, kamu harus mengunduhnya sendiri. Cukup dengan mengetikkan di Google Indonesian proofing tools office 2016, nanti pilihan teratas kamu akan langsung mengarah pada situs unduh bahasa Indonesia. Setelah itu, kamu hanya perlu mengeklik dua kali hasil unduhan tersebut dan setuju untuk instal.

5. Menghilangkan Garis Merah di Word Ponsel

• Bukalah file Word, kemudian masuk dalam mode pengeditan dengan cara memilih ikon pensil yang terletak di sebelah atas. Kemudian, pilih ikon segitiga di pojok kanan bawah.

• Setalah itu, pindah ke section menu Review.

• Klik menu Proofing and Language.

• Klik bahasa yang kamu pakai dalam menulis di Word.

• Klik centang di kolom Hide All Proofing Marks.

Demikianlah beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menghilangkan garis merah di Word. (OL-14)