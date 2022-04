Leap Telkom Jadi Lompatan Digitalisasi Indonesia 

Tahun 2022 dibuka PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan meluncurkan sebuah jenama baru, LEAP. Leap adalah bukti komitmen Telkom Indonesia untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia. Nyaris seluruh kehidupan di dunia saat ini bergerak dan digerakkan oleh teknologi digital oleh karena itu Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pun perlu segera berlari menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang dibawa oleh digitalisasi. Leap dilahirkan Telkom Indonesia untuk mendorong percepatan digitalisasi Indonesia.

Leap menjadi umbrella brand bagi beragam solusi digital yang dilahirkan dari Telkom dan memiliki visi menjadi bagian dari perusahaan teknologi digital yang dapat memberdayakan masyarakat dalam membangun ekosistem digital demi mencapai kedaulatan digital Indonesia. Setiap huruf pada nama Leap memiliki arti dan makna sendiri yang melambangkan komitmen transformasi digital. Leap merupakan gabungan dari kata Look for progress, Exploring new ideas to innovate, Always giving good impact, dan Providing Solution.

Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom adalah sosok inisiator dibalik lahirnya Leap. Fajrin yang sebelumnya adalah co-founder dan President Bukalapak memang sangat berdedikasi dalam dunia teknologi digital. Setalah didapuk Telkom Indonesia untuk memimpin Direktorat Bisnis Digital, Fajrin membuktikan keseriusannya lewat Leap.

“Kehadiran Leap akan membawa dampak besar bagi Indonesia untuk bersaing dan melakukan leapfrog agar sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia dalam waktu singkat,” jelas Fajrin.

Sebagai umbrella brand, Leap selalu memandang ke depan, terbuka dengan ide dan inovasi, serta memberikan berbagai solusi untuk membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Logo Leap menunjukkan bentuk dasar dalam pergerakan melompat maju menuju kedaulatan digital. Lambang ini juga menunjukkan Leap sebagai core value dalam menciptakan produk digital yang inovatif, solutif, serta memberi dampak baik untuk Indonesia untuk terus maju mencapai kedaulatan digital. Penggabungan huruf L dengan stilasi ikon panah ke kanan pada logo Leap adalah symbol sebuah semangat untuk terus maju berakselerasi tanpa henti.

Pada peresmiannya Maret 2022 lalu Leap hadir dengan memperkenalkan produk dan layanan unggulannya yang menjadi solusi digital bagi ekosistem kritikal Indonesia, diantaranya PaDi UMKM dan MySooltan di ekosistem UMKM, Logee di ekosistem logistic, serta Agree pada ekosistem pertanian dan perikanan. Selain itu terdapat juga platform Pijar untuk ekosistem Pendidikan, BigBox sebagai platform analisis big datat, dan Antares sebagai platform IoT, serta aplikasi myIndiHome.

“Leap adalah loncatan yang kami lakukan untuk mempercepat terwujudnya digitalisasi di berbagai sektor dan aspek kehidupan masyarakat, khususnya di sektor dan ekosistem yang kritikal. Leap memiliki visi menjadi bagian dari perusahaan telekomunikasi digital yang dapat memberdayakan masyarakat dalam membangun ekosistem digital demi tercapainya kedaulatan digital Indonesia. Untuk itu, bersama Leap kami mengajak talenta-talenta digital terbaik bangsa untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem digital Indonesia dan memberikan berbagai solusi terbaik guna meningkatkan standar penghidupan masyarakat di era digital," tambah Fajrin Rasyid. (RO/OL-10)