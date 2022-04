Aplikasi Zoom Terus Dikembangkan Penuhi Tuntutan Penggunanya

APLIKASI komunikasi dengan menggunakan video, Zoom, mengadakan Asia Pacific Strategy Briefing untuk analis dan media secara virtual pada Selasa (26/4).

Strategi dan visi Zoom di kawasan Asia Pasifik disampaikan Head of APAC at Zoom Ricky Kapur bersama dengan Head of Partners, APAC, Jacob Pereira serta CIO Advisor Zoom, Roger Burgess dan Rajnish Virmani.

Head of APAC at Zoom Ricky Kapur mengungkapkan bahwa dengan merebaknya pandemi covid-19, para pekerja harus menyesuaikan diri terutama untuk menghindari kerumuman.

Kini perusahaan dan karyawan pun telah mengubah pola kerja dengan mengandalkan teknologi digital termasuk penggunaan aplikasi Zoom.

Ricky Kapur mengatakan bahwa era fleksibilitas kerja telah hadir. "Namun tidak ada strategi tunggal yang cocok untuk segala kondisi kerja di masa depan," katanya.

"Maka dari itu, organisasi perlu terus belajar dan berkembang sedini mungkin, sembari mencoba menemukan gaya kerja hybrid yang cocok bagi mereka," jelasnya.

Ricky menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini telah menunjukkan potensi, dan kemungkinan gaya kerja hybrid, dan pengaruh Zoom telah mengubah arahan untuk masa depan gaya bekerja, edukasi, dan hiburan termasuk mengakselerasi layanan obat-obatan dan kesehatan jarak jauh serta membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya.

"Bersama Zoom, organisasi kini dapat memperluas dan menambah keragaman talenta dalam tim mereka, serta meningkatkan peluang ekonomis secara signifikan melalui rekrutmen kandidat terbaik tanpa dibatasi oleh lokasi fisik mereka," paparnya.

Terdapat dimensi-dimensi baru terkait gaya kerja fleksibel, yang disertai dengan peningkatan tenaga kerja yang gesit.

"Kita tengah memasuki era fleksibilitas, di mana orang-orang kini memiliki kebebasan dalam memilih kapan dan bagaimana mereka bekerja, belajar, dan terhubung – baik secara langsung, melalui video, telepon, chat maupun hybrid," tutur Ricky.

Pertumbuhan Zoom di Asia Pasifik

Dalam Asia Pacific Strategy Briefing diungkapkan bahwa Asia Pasifik merupakan kawasan penting bagi Zoom.

Karena itu, Zoom pun berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan secara keseluruhan, melalui investasi yang cukup besar pada talenta di kawasan ini untuk mengembangkan tim dan operasional Zoom.

Baru-baru ini, Zoom membentuk jajaran pimpinan untuk kawasan Asia Pasifik sebagai berikut Cathy Yum ( Head of Field Marketing, APAC), Gina Kuek ( APAC Leader, People Experience Business Partner), Jacob Pereira (Head of Partners, APAC). Raj Natarajan ( Customer Success Leader, APAC (Lucas Lu, Head of Asia).

Lucas Lu juga bertanggung jawab atas kawasan ASEAN, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan

Bersama dengan Ricky Kapur, Head of APAC, Sameer Raje, General Manager and Head, India and SAARC dan Michael Chetner, Head of ANZ, akan mendorong pertumbuhan bisnis di kawasan Asia Pasifik.

Pengaruh Zoom di Asia Pasifik

"Di kawasan Asia Pasifik, kami melihat adanya kebutuhan tinggi akan inovasi platform Zoom yang meliputi Zoom Rooms, Zoom Phones dan Zoom Events dan telah memberikan dampak di berbagai industri, termasuk kesehatan, pendidikan, acara dan layanan pemerintah," kata Head of Partners, APAC, Jacob Pereira.

Asia Pasifik didefinisikan secara unik dari segmen yang berkembang dari organisasi digital-native yang muncul di era digital dan di cloud, ditopang oleh generasi yang tumbuh dengan teknologi modern.

"Mereka gesit, mengutamakan digital dan bersemangat untuk memenuhi permintaan pelanggan yang kini mencari pengalaman terhubung dan tanpa hambatan di seluruh kanal fisik dan virtual," jelasnya.

Menurut Jacob, kemampuan Zoom di rapat, chat, telepon, ruang virtual, acara, dan daftar kontak – semua mengutamakan konten video – diposisikan untuk membantu berbagai organisasi digital-native ini untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis mereka.

Strategi Zoom untuk Asia Pasifik

CIO Advisor Zoom, Roger Burgess dan Rajnish Virmani. menjelaskan bahwa platform Zoom akan fokus pada komunikasi terpadu, memberdayakan kerja hybrid dan mengubah alur kerja bisnis melalui rangkaian lengkap produk platform Zoom.

Zoom Contact Centre, yang akan dirilis di Asia Pasifik akhir tahun ini, di mana para ahli dan pelanggan dapat terhubung melalui video untuk interaksi pelanggan yang lebih baik.

Zoom Whiteboard, yang baru-baru saja diluncurkan untuk untuk memberikan pengalaman rapat yang menarik dan efisien untuk kolaborasi real-time dan asinkronus.

Zoom IQ for Sales, perangkat lunak percakapan pintar untuk Zoom Meeting, di mana tim penjualan dapat memperoleh wawasan yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti dari interaksi pelanggan mereka untuk meningkatkan kinerja penjual dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Zoom baru-baru ini mengumumkan Zoom Up Partner Program terbarunya, untuk memudahkan mitra bertransaksi dan mengembangkan bisnis mereka dengan Zoom.

Zoom akan memfokuskan kanal strateginya pada perluasan distribusi dan membangun kemampuan mitra perusahaan di UCaaS di seluruh industri pendidikan, FSI dan ritel.

Zoom Phone juga akan menjadi fokus pada kanal strategi Asia Pasifik di tahun fiskal mendatang selagi organisasi menerapkan strategi mereka untuk ruang kerja hybrid. (RO/OL-09)