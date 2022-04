IndiHome Tingkatkan Konektivitas Digital Perkaya Pengalaman Konsumen

KOMITMEN IndiHome memberikan layanan internet terbaiknya bagi masyarakat Indonesia terus dikembangkan. Berbagai inovasi senantiasa diutamakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan (customer experience).

Sepanjang 2021, layanan internet cepat milik PT Telkom Indonesia Tbk tersebut melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan customer experience dalam aspek layanan digital connectivity dan customer loyalty. Dalam hal digital connectivity, inovasi-inovasi yang dilakukan seperti peningkatan ratio upload dan download (UL:DL) sehingga membuat upload pelanggan semakin cepat, peningkatan throughput atau bandwidth aktual yang terukur, dan penurunan latency yang dapat membuat pelanggan berselancar di internet semakin cepat dan stabil.

Sedangkan dalam hal customer loyalty, inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain Higher Speed Same Price (HSSP), kategorisasi segmen High Value Customer (HVC), pemberian poin reward (gamification), dan berbagai benefit-benefit menarik lain bagi pelanggan. Dalam meningkatkan layanan digital connectivity, IndiHome mengubah UL:DL dengan rasio 1:3, dari sebelumnya berada di angka rasio 1:5. Perubahan UL:DL sudah dilakukan untuk seluruh pelanggan IndiHome. Berdasarkan riset dari berbagai macam survey eksternal, angka throughput IndiHome mencapai 102%, dan rata-rata latency sebesar 2,0 mili second (ms). Latency ialah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan suatu data sampai ke tujuan dan diukur dalam satuan milisecond. Lebih kecil angkanya, lebih baik.

Selain itu, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, IndiHome menghadirkan Higher Speed Same Price (HSSP). Melalui program ini, pelanggan setia IndiHome dapat menikmati penyesuaian kecepatan internet yang lebih tinggi tanpa adanya biaya tambahan. Kebutuhan konsumsi internet masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini ditandai dengan perubahan signifikan dari kecepatan paket internet yang dipilih oleh pelanggan. Pada akhir Desember 2021, 74% pelanggan IndiHome memilih kecepatan paket di atas 20 Mbps.

"Sebagai Internetnya Indonesia, IndiHome terus berupaya mengembangkan peningkatan layanan. Kami menghadirkan berbagai inovasi yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Selain program UL:DL dan HSSP, kami juga mengembangkan digitalisasi layanan hingga customer care," jelas Vice President Marketing Management Telkom E Kurniawan dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4).

Menurut E Kurniawan, IndiHome juga mengusung konsep Window of Entertainment sebagai salah satu inovasi terbaru. Menyediakan berbagai pilihan konten menarik mulai dari layanan TV Interaktif, Minipack Channel TV, add-on, 11 OTT partner diantaranya Netflix, Disney+Hotstar, Vision+, VIU, Catchplay+, Mola, Vidio, WeTV, Lionsgate Play, HBO Go, dan Gameqoo. Selain itu, IndiHome memiliki jumlah kanal terbanyak hingga mencapai 247 yang dapat ditawarkan kepada pelanggan.

Untuk menambah layanan IndiHome sesuai dengan segmen dan customer behaviour, IndiHome menghadirkan layanan baru, yaitu paket bebas tanpa batas atau Buy Your Own Device (BYOD) dan Paket Pembayaran di Depan (PDD). Para pelanggan yang memilih Paket Bebas Tanpa Batas berhak memiliki perangkat resmi dari Telkom, sedangkan untuk pelanggan yang memilih paket PDD, akan mendapat diskon sampai 30%. Lebih dari itu, IndiHome melakukan sinergi dengan TelkomGroup khususnya Telkomsel melalui penjualan IndiHome Halo, IndiHome Orbit, dan IndiHome+. Sinergi ini akan memberikan pilihan layanan lebih luas untuk solusi fixed broadband dan seluler bagi pelanggan.

Baca juga: Gundam Juga akan Berkecimpung di Metaverse

Selain inovasi dalam layanan dan produk, coverage area layanan IndiHome pun diperluas hingga ke 498 kota dan kabupaten di Indonesia. IndiHome menargetkan cakupan layanan yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia agar masyarakat dapat menikmati layanan internet untuk kebutuhan aktivitas tanpa batas.

Dampak dari inovasi dan perbaikan layanan untuk pelanggan, berdasarkan hasil survei dari pihak independen, IndiHome mendapatkan Net Promoter Score (NPS) yang lebih baik. Selain itu dapat dilihat pula dari brand sentiment IndiHome di social media yang terus membaik. (OL-14)