Lokapala Kenang Sosok Pahlawan Nasional Lewat Karakter Ksatriya Guning

MELALUI gim Lokapala: Saga Of The Six Realms, Melon Indonesia, sebagai publisher dan Anantarupa Studios selaku developer gim mengajak para gamer Indonesia untuk mengenang dua sosok pahlawan Tanah Air yakni Kapiten Sepanjang (Gu) dan Mas Garendi (Ning) lewat karakter ksatriya baru bernama Ksatriya Guning.

Guning merupakan Ksatriya tipe fighter yang terinspirasi dari sosok Kapiten Sepanjang (Gu) dan Mas Garendi (Ning).

Dikutip dari siaran pers, Jumat (15/4), Kapiten Sepanjang dan Mas Garendi adalah tokoh penting yang memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa saat melawan penjajahan VOC dalam peristiwa Geger Pecinan, yakni peristiwa perlawanan warga Tionghoa dan pribumi (Jawa) terhadap kolonial karena telah melakukan pembantaian etnik Tionghoa pada 1740 silam.

Sebagai sebuah gim karya anak bangsa, Lokapala: Saga Of The Six Realms selalu berupaya menghadirkan dan memperkenalkan budaya Nusantara lebih banyak kepada masyarakat Indonesia, khususnya gamer.

"Melalui kehadiran Guning, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat kembali peran penting sosok Kapiten Sepanjang dan Mas Garendi dalam melawan penjajahan di Indonesia pada saat itu," kata Direktur Utama Melon Indonesia Aris Sudewo.

Sama seperti ksatriya lainnya, sosok Guning ini juga hadir dengan tiga skill aktif dan 1 skill pasif. Berikut penjelasannya:

1. Skill Pasif - Kompeni's Foe

Selama tidak menerima damage dari Ksatriya musuh, Guning mendapatkan efek damage reduction sebanyak 15%. Ketika Guning terkena damage oleh Ksatriya musuh, efek damage reduction berjalan selama 5 detik.

2. Skill Aktif 1 - Ancient Arhat

Guning mengeluarkan jurusnya lalu menyerang ke depan (jarak serangan 180 derajat) dan menghasilkan 250/300/350/400/450/500(+100% AD) physical damage pada Ksatriya musuh. Selama menggunakan skill ini, Guning dapat bergerak.

3. Skill Aktif 2 - Raging White Crane

Guning melesat ke depan dan menghasilkan 200/220/240/260/280/300(+80% AD) physical damage. Skill dapat digunakan sekali lagi, membuat Guning menyerang ke depan dan membuat efek knocked back pada musuh, menghasilkan 200/220/240/260/280/300(+80% AD) physical damage.

4. Skill Aktif 3 - Converging Valor

Guning mengumpulkan kekuatannya bersama-sama sehingga bisa terlepas dari CC. Skill ini masih bisa digunakan bahkan ketika terkena CC. Guning mendapatkan imun dari efek CC selama 5 detik dan mendapatkan tambahan attack damage 150/200/250 dan 20% movement speed selama 5 detik.

Saat menggunakan skill ini, skill passive otomatis berjalan dan menambahkan damage reduction menjadi 25%.

"Kehadiran Guning akan menambah panjang daftar Ksatriya dalam gim Lokapala: Saga Of The Six Realms yang tentunya akan memberikan lebih banyak pilihan karakter dan nilai tambah kepada pemainnya. Ke depan, Lokapala akan ada lebih banyak lagi Ksatriya yang hadir yang tentu saja memiliki kaitannya dengan budaya Nusantara," kata Aris. (Ant/OL-1)