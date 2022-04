Litedex Protocol Resmi Tercatat di Bursa Aset Kripto CoinMarketCap. 

PLATFORM Litedex Protocol sukses mencatatkan LDX Tokennya di Coinmarketcap.com dengan alamat kontrak yang baru. CoinMarketCap merupakan situs aset kripto paling dicari dan menjadi sumber referensi terpercaya bagi trader dan institusi, untuk mengetahui update harga dan membandingkan ribuan asset kripto di dunia.

Tak hanya itu, data CoinMarketCap juga sering dikutip oleh media-media ternama dunia, seperti CNBC, dan Bloomberg. Bahkan pemerintah Amerika Serikat pun menggunakan data di CoinMarketCap untuk penelitian dan laporan.

Sejak 2020, CoinMarketCap telah diambilalih oleh Binance yang merupakan perusahaan Blockchain global sekaligus menjadi bursa aset digital terbesar di dunia, berdasarkan volume perdagangan dan penggunanya.

Sebelumnya, LDX Token yang dikembangkan oleh Litedex Protocol sudah listing di Exchange Global, yakni LBank. Capaian itu membuktikan LDX Token makin diminati oleh investor global, karena memiliki volume transaksi yang besar hingga tercatat di CoinMarketCap.

Tak puas sampai di situ, Pengembang Litedex Protocol akan terus berinovasi. Salah satunya dengan melibatkan beberapa influencer global dari berbagai negara, seperti Aliumutzabun dari Turki, dengan jumlah pengikut satu juta lebih, Crypto Sheff dari Ukraina dengan pengikut lebih dari 500 ribu pengikut, Cryptoprojects dari Inggris dengan jumlah pengikut 2 juta lebih dan Korea Crypto Planet dari Korea Selatan dengan jumlah pengikut 500 ribu lebih.

Chief Executive Officer Litedex Protocol Andrew Suhalim mengapresiasi kepercayaan besar dari user dari berbagai negara.

"Kerja sama dengan influencer kripto dunia ini, penting dilakukan agar bisa memperluas komunitas LDX Hodlers hingga ke penjuru dunia. Para influencer global ini diharapkan bisa meneruskan dan menyampaikan visi Litedex Protocol sebagai pelopor MetaFinance di metaverse," kata Andrew dalam keterangannya.

Selain melibatkan influencer global untuk mengulas produk-produk Litedex Protocol, Dev juga akan terus melakukan AMA (Ask Me Anything) di media kripto global guna memberikan penjelasan secara detail sekaligus membuka kesempatan yang luas bagi para trader kripto untuk mengetahui lebih dalam tentang projek-projek Litedex Protocol.

Mengingat makin besarnya nama Litedex Protocol di mata investor, Andrew pun mengingatkan kepada para hodler untuk melakukan DYOR, Do Your Own Research, sebelum memutuskan berinvestasi di LDX Token. Cara ini penting dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sebagai projek yang terus berkembang, litedex kini harus menghadapi tantangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar lebih cerdas dan tepat dalam memilih aset kripto yang baik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan riset sebelum berinvestasi yang baik" tutup Andrew. (RO/OL-7)