Lewat Jawara Nusantara, Melon Indonesia Dorong Industri Gim Lokal

MELON Indonesia berkomitmen mendorong kemajuan industri gim di Tanah Air, khususnya buatan lokal. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan perusahaan itu dalam turnamen game Lokapala: Saga Of The Six Realms bertajuk Jawara Nusantara yang digagas oleh Dunia Games Telkomsel pada 21-27 Maret 2022.

Direktur Utama Melon Indonesia Aris Sudewo menjelaskan bahwa keterlibatan pihaknya dalam turnamen tersebut tak lain sebagai bentuk dukungan terhadap gim lokal agar memiliki daya saing dengan buatan pengembang asing. Di antara berbagai judul gim lokal yang beredar di Indonesia, Lokapala: Saga Of The Six Realms menjadi salah satu gim yang sukses diterima oleh para pemain di Indonesia.

"Saya berharap gim lokal Lokapala semakin diterima dan dicintai oleh masyarakat Indonesia khususnya pecinta gim MOBA (multipalyer online battle arena). Lokapala sebagai gim lokal harus terus bisa bersaing dengan gim MOBA lain guna menjawab tantangan industri Tanah Air dan bisa menjadi lokomotif awal perkembangan industri gim lokal di Indonesia yang inklusif," ucap Aris Sudewo dalam keterangan tertulis, Senin (11/4). "Kami dari Melon Indonesia bagian dari Telkom Group sebagai publisher tentu juga berharap gim lokal dapat terus mendorong industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan, mulai dari developer, esports player, talent caster, dan content creator."

Penyelenggaraan turnamen game Lokapala: Saga Of The Six Realms bertajuk Jawara Nusantara berlangsung meriah dan seru dengan tim esports Jeet Capital yang keluar sebagai pemenang. Jeet Capital berhasil menjadi juara setelah berhasil melakukan Epic Comeback saat melawan Dewa United di babak grand final, Minggu (27/3). Sempat tertinggal 2-0 dari Dewa United, akhirnya Jeet Capital berhasil membalikan keadaan 4-2 dari Dewa United.

Dengan kekalahan tersebut, Dewa United harus puas menempati juara kedua dalam turnamen Jawara Nusantara disusul oleh Rans Esports di posisi ketiga setelah berhasil mengalahkan Bonafide Esports. Para pemenang turnamen Jawara Nusantara mendapatkan total hadiah senilai Rp100 juta.

Sejak pertama kali diumumkan, turnamen itu langsung menarik perhatian pemain gim. Hal ini terbukti dari jumlah peserta yang mengikuti turnamen dengan total peserta mencapai 215 tim dari seluruh penjuru Indonesia.

Setelah melakukan Special Awarding Ceremony Lokapala Jawara Nusantara yang diadakan secara online pada 1 April 2022, Melon Indonesia bersama dengan Dunia Games Telkomsel menggelar seremonial secara offline yang dilaksanakan di Telkomsel Smart Office (TSO) pada Rabu 6 April 2022. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir yang secara langsung memberikan hadiah simbolis kepada pemenang turnamen Lokapala Jawara Nusantara. (OL-14)