Ramai-Ramai Masuk Metaverse, Ini Keuntungan yang Bisa Didapatkan 

TEKNOLOGI Metaverse sebagai sebuah terobosan inovasi teknologi mulai menjadi tren dunia baru. Metaverse yang mampu menawarkan banyak aktivitas virtual dengan pengalaman layaknya dunia nyata akan mempengaruhi perkembangan ekonomi digital.

CEO & Co-Founder WIR Group Michael Budi mengatakan, metaverse dengan perangkat realitas yang ditambahkan/augmented reality (AR) dan realitas virtual/virtual reality (VR) dapat digunakan oleh masyarakat luas dan perusahaan.

Tujuan penggunaan metaverse untuk meningkatkan kinerja bisnis dan meningkatkan penjualan. Ia mengapresiasi banyak jenama (merek/brand) yang saat ini berlomba masuk metaverse.

"Saat ini banyak yang berlomba masuk metaverse karena infrastruktur yang sebelumnya lebih mahal, kini lebih terjangkau," kata Michael dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2022 dengan tema ‘How Will Metaverse Change The World’, Selasa (5/2/2022).

Ia menambahkan, dengan platform metaverse, orang tidak hanya mengkonsumsi namun juga menghasilkan atau memproduksi. Contohnya, saat ini generasi Z menghasilkan konten di Youtube. Konsep menghasilkan pada metaverse yang dapat digunakan secara umum berlaku juga untuk UMKM dan semua toko.

"Semua bisa memproduksi sesuatu dan menghasilkan di dalamnya," ujar Michael.

WIR Group sendiri merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang merambah teknologi metaverse. WIR Group yang berdiri sejak 2009 ini sudah melayani lebih dari seribu proyek di 200 negara untuk pembuatan toko virtual dan perangkat internet of things berbasis augmented reality.

Belakangan, WIR Group bekerjasama dengan Bank BNI untuk membuat metaverse. SEVP Digital Business, PT Bank Negara Indonesia Rian Eriana Kaslan menjelaskan, BNI masuk ke metaverse dengan tujuan perkembangan teknologi.

"Kita antisipasi metaverse sebagai perkembangan teknologi yang sesuai dengan keinginan nasabah untuk mendapat pengalaman yang lebih baik. Dan pengalaman tidak hanya saat melakukan transaksi tapi lebih banyak kepada bagaimana menggunakan metaverse," kata dia.

Ia mengatakan, BNI mempertimbangkan penggunaan metaverse untuk mendapatkan pengalaman terbaik yaitu edukasi dan informasi nasabah atau calon nasabah dari masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Wahyu Pudjianto menyebut, riset per tahun 2019 menunjukkan VR dan AR berpotensi meningkatkan GDP global hingga 1,5 triliun dolar Amerika Serikat.

Selain itu, VR dan AR ini memberi dampak terhadap pekerjaan. Data menunjukkan ada peningkatan jumlah tenaga kerja di tahun 2019. Ada 824 ribu pekerjaan yang dikaitkan dengan VR dan AR. Namun dari proyeksi yang dilakukan pada 2030 akan mencapai 23,3 juta pekerjaan baru.

"Kita melihat secara mendalam metaverse dampaknya terhadap masa depan ekonomi digital. Saya kutip JP Morgan, metaverse ini akan menyusup ke semua lini ekonomi. Peluang ekonomi diperkirakan mencapai kurang lebih 1 triliun dolar AS per tahunnya. Sangat besar nilainya, bahkan lebih dari pada itu diperkirakan 2026, 25 persen dari masyarakat akan menghabiskan waktunya setidaknya 1 jam per hari di metaverse. Bahkan 30 persen organisasi dunia akan miliki produk dan layanan yang siap diakses di metaverse," paparnya. (RO/OL-7)