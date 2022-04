Ketika Pertunjukan Fesyen Kolaborasi dengan Metaverse Indonesia

JAKARTA Fashion Week atau JFW sebagai pekan mode tahunan yang digelar di Jakarta dan menjadi salah satu gelaran mode terdepan di Asia Tenggara menggandeng PT WIR Asia Tbk, pelopor perusahaan berbasis augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan artificial intelligence (AI). Keduanya menggagas pertunjukan fesyen (fashion show) pertama yang tampil di Metaverse Indonesia.

Rencana kolaborasi tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh CEO GCM Group dan Chairwoman JFW Svida Alisjahbana bersama Chief Marketing Officer WIR Asia Tbk Gupta Sitorus di Jakarta, Selasa (5/4). Metaverse merupakan dunia virtual tempat pengguna dapat berbelanja, bersosialisasi, mengambil bagian dalam kegiatan, berdagang, rekreasi, dan belajar dalam realitas virtual tersebut.

Menurut Svida Alisjahbana, kolaborasi antara JFW bersama WIR Grup akan mendorong transformasi industri fesyen ke dunia digital semakin jauh dan lebih baik. Menurutnya, pelaku industri kreatif dan fesyen Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan pelaku industri sejenis di luar negeri. Namun, masalahnya yaitu kesempatan.

Kini hadirnya metaverse membuka hambatan itu. Semua pemain industri fesyen Indonesia dapat memasuki pasar internasional. Upaya mengawinkan industri kreatif Indonesia dengan teknologi digital metaverse akan membuka akses seluas-luasnya bagi industri mode Indonesia untuk menembus pasar internasional. Melalui platform Metaverse juga akan menghadirkan peluang dan kesempatan bagi para pelaku industri ini menjalin bisnis secara internasional dengan para konsumen secara global melalui kemajuan teknologi digital yang juga dikembangkan oleh anak-anak Indonesia.

"Ini bukan kali pertama kami hadir di dunia virtual. Sebelum menapaki metaverse, JFW beradaptasi dengan tuntutan zaman melalui rangkaian Virtual Fashion Show pada 2020-2021. Dengan kehadiran Metaverse Indonesia tentu akan banyak keuntungan yang akan didapat, bukan saja bagi industri mode tetapi juga industri kreatif Indonesia di dunia digital tanpa batas ini," ujar Svida.

JFW juga terus mengembangkan konsep O2O (Online to Offline) melalui pendekatan see now buy now yang dapat kembali disimak dalam Ramadhan Fashion Festival 2022, tepatnya 7 April. Tidak hanya berfokus pada pergelaran mode, JFW berusaha mengembangkan industri mode secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui program Indonesia Fashion Forward. Secara intensif JFW juga mengembangkan platform retail Fashionlink untuk terus mendorong pergerakan bisnis kreatif, khususnya di bidang fesyen.

Gupta Sitorus menegaskan kolaborasi ini merupakan bentuk kepercayaan dunia industri Tanah Air kepada WIR Group sebagai perusahaan teknologi terdepan. "Ini yang membuat kami selalu terpacu untuk terus mengembangkan inovasi guna memberikan solusi teknologi bagi beragam sektor agar dapat menghadapi tantangan di era digital tanpa batas ini," kata Gupta.

Gupta berharap kolaborasi WIR Group dan JFW di Metaverse Indonesia akan mendorong berbagai pihak untuk menapaki jalan yang sama. Kemajuan teknologi digital metaverse merupakan keniscayaan. Di masa depan kesiapan semua pihak dibutuhkan agar selain dapat selalu siap mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memanfaatkannya untuk memperoleh benefit yang luas. "Dengan keahlian dan pengalaman WIR Group, kami memberikan solusi terbaik bagi klien-klien di dalam maupun luar negeri berkontribusi dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia," ujar Gupta. (RO/OL-14)