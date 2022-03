Aplikasi Fit iQ Siap Menjadi Asisten Kesehatan Pribadi

SETELAH menghadapi pandemi yang berkepanjangan sejak 2020, masalah kesehatan selalu menjadi topik utama dan terpenting bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia, terutama dalam ritme kehidupan mereka sehari-hari. Setelah menghadapi permasalahan kesehatan selama dua tahun terakhir ini, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin tinggi. Hal itu terlihat dari besarnya animo masyarakat untuk mencari informasi layanan kesehatan yang memadai guna meningkatkan taraf hidup sehat dan bersih.

Perkembangan dan tantangan hidup sehat, khususnya di kalangan muda saat ini, telah mendorong kehadiran aplikasi Fit iQ. Aplikasi ini merupakan mitra kesehatan yang mengerti kebutuhan hidup sehat dan energik. Berawal dari keinginan untuk hidup lebih sehat, anak muda pendiri aplikasi Fit iQ, Larrence Bennet Hidayat, mengatakan, bahwa hidup sehat itu tidak dapat dijalankan dengan hanya rutinitas diet satu atau dua bulan, tetapi berjangka panjang dan harus mengubah pola hidup kita dan menjadikannya rutinitas setiap hari. "Badan yang sehat dan baik akan menjadikan perubahan pola dan gaya hidup. Fit iQ hadir untuk menjembatani kedua hal tersebut," kata Larrence.

Ia menambahkan banyak orang mau hidup sehat tetapi sering kali lupa karena kesibukan dan aktivitasnya. Untuk itu, Fit iQ membantu kita untuk menjadi lebih disiplin dan memiliki komitmen mencapai kesehatan yang prima agar dapat hidup lebih nyaman, sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit yang berujung pada pengeluaran yang lebih besar. "Dengan menggunakan fitur dari Fit iQ bukan saja sebagai personal health assistant, melainkan juga dapat mengedukasi orang akan hidup sehat," tambah Larrence.

Larrence meyakinkan Fit iQ punya tujuan membentuk dan menggandeng komunitas kesehatan bagi orang yang ingin bergabung dan mendapatkan dukungan serta motivasi lebih. "Fit iQ menjadi tempat bagi orang dapat menjalankan hidup sehat dengan cara yang lebih menyenangkan dan asik," tuturnya. Melalui fitur personal health assistant, Fit iQ akan memantau kebutuhan kalori dan asupan gizi yang dibutuhkan oleh para pengguna (user) aplikasi ini. Karena itu, para tenaga ahli profesional akan mencatat hal itu semua di dalam buku harian.

Dalam hal ini, Fit iQ akan bertindak sebagai pengingat dan pelacak bagi para user mengenai mencukupi asupan kalori, nutrisi, air, hingga berbagai langkah tepat yang harus diambil untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Jika telah tercatat dengan baik, Fit iQ akan mengingatkan kembali kepada para pengguna tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah memenuhi keinginan mereka atau belum.

Di samping itu, platform Fit iQ memiliki dua fitur pendamping, yaitu Fit Me dan Food to Fit. Fit Me merupakan fitur berupa konsultasi kesehatan berbasis online monitoring system dengan para pakar gizi (nutritionist). Selain itu, fitur ini menyediakan program Genomic Diet, yaitu program diet berbasis DNA (Deoxyribonucleic Acid).

Fitur Food to Fit dihadirkan guna membantu menyediakan makanan bagi para user yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka dalam memenuhi standar dan kualitas kesehatan gizi berdasarkan asupan kalori dan gizi yang dibutuhkan. Larrence mengungkapkan, untuk penyediaan makanan seperti itu, Fit iQ bekerja sama dengan restoran-restoran terpilih. Setiap transaksi melalui Food to Fit akan dicatatkan dalam buku catatan harian yang tersimpan rapi dan lengkap bagi para pengguna.

Baca juga: Lima Tujuan Baik UU Pasar Digital Uni Eropa

Aplikasi Fit iQ mudah diunduh di smartphone anda melalui PlayStore di Android dan Appstore di Iphone. Aplikasi ini sangat menarik karena dapat ditemui berbagai macam konsultasi kesehatan, mulai masalah gizi, hormon, diabetes dan penyakit dalam. Berbeda dengan aplikasi lai, Fit iQ merupakan solusi satu atap dalam menjaga dan mempertahankan kesehatan. (RO/OL-14)