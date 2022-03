VADS Indonesia Umumkan 5 Pilar Solusi End-to-End Bagi Pelanggan

SEIRING dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini, permintaan terhadap solusi Business Process Outsourcing (BPO) yang andal dan efisien juga terus meningkat.

BPO adalah kegiatan pengalihdayaan beberapa proses dan fungsi bisnis yang dijalani perusahaan kepada pihak ketiga.

Melihat peluang ini, VADS, penyedia layanan BPO and pengelolaan teknologi informasi komunikasi (ICT) terdepan di regional, mengumumkan ekspansinya ke layanan di luar Contact Center, yang hingga kini masih menjadi solusi VADS yang paling diminati dan digunakan oleh 90% mitranya.

Melalui strategi baru ini, VADS Indonesia ingin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi end-to-end terbaik kepada pelanggan, sekaligus meningkatkan performa bisnis perusahaan.

Saravanan Belusami, CEO VADS Indonesia mengatakan, “Pandemi semakin mengakselerasi inovasi sekaligus cara berpikir out of the box yang selama ini menjadi komitmen kami untuk dapat membantu mitra melewati berbagai tantangan."

"Meski kami sangat bangga dengan performa kuat layanan Contact Center yang dimiliki VADS, kami terus berinovasi untuk menyediakan solusi-solusi baru yang relevan bagi mitra maupun mitra potensial kami yang kebutuhannya terus berkembang," kata Saravanan dalam keterangan pers, Senin (28/3).

"Analytics dan Cloud adalah dua dari sejumlah layanan baru yang kami hadirkan tahun ini melihat tingginya kebutuhan di pasar,” kjelas Saravanan.

Deddy Hermansyah, Chief Marketing Officer VADS Indonesia mengatakan, “Kelima pilar strategi ini merupakan manifestasi komitmen kami yang kuat terhadap transformasi digital yang merupakan kunci bagi perusahaan untuk meningkatkan performa bisnis, produktivitas dan efisiensi, serta menjaga kualitas layanan, ketersediaan dan relasi."

"Setiap pilar memiliki fokus dan kompetensi masing-masing, serta saling terhubung dan mendukung satu sama lain seiring upaya kami untuk terus berkolaborasi dengan para mitra kami," jelasnya.

"Kami berencana meluncurkan berbagai solusi dan program baru sebagai aktualisasi dari pilar-pilar tersebut sepanjang kuartal pertama tahun ini, dan mendedikasikan tiga tahun ke depan untuk meningkatkan performa solusi-solusi kami,” tutur Deddy.

Sejauh ini, VADS Indonesia telah meluncurkan solusi Social Media Analytics dan ICT sebagai aktualisasi dari kelima pilar strategi tersebut.

Selain itu, VADS berencana menggelar serangkaian webinar sepanjang tahun ini mengundang mitra dan mitra potensial dari berbagai industri untuk berbagi pengetahuan dan masukan seputar BPO.

“Saat ini, mayoritas mitra kami yang terbesar dan paling loyal datang dari industri layanan finansial, e-commerce, telekomunikasi, dan institusi pemerintah. Kami sangat optimis dapat semakin mendukung dan menawarkan nilai tambah yang lebih besar bagi bisnis mereka melalui beragam solusi end-to-end yang kami luncurkan,” tutup Saravanan. (RO/OL-09)