Situs Lokal Marketplace Gaming dan Digital Berikan Promo

SITUS lokal marketplace gaming dan produk digital, Skinuphoria, menyediakan promo menarik untuk penggunanya. Ini dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun pertamanya pada Selasa (22/3).

Selain itu, Skinuphoria mengajak para gamers untuk melihat kembali perjalanan selama satu tahun sebagai langkah langkah awal menuju 1.000 langkah selanjutnya. "Kilas balik selama setahun ini sungguh merupakan achievement yang luar biasa. Progres transaksi dan pengembangan terus dilakukan demi memberikan pengalaman yang terbaik bagi gamer Indonesia, terutama bagi komunitas gim Indonesia, yang menanggapi dengan hal positif. Kami cukup kaget ternyata jasa marketplace ini memiliki dampak signifikan, baik terhadap peningkatan pendapatan penjual produk maupun digital," tutur Michael Prayogo, Executive Director Marketing Skinuphoria, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3).



Michael juga menambahkan bahwa proses yang dijalani Skinuphoria tentu tidak hanya sampai di situ, melainkan justru baru saja dimulai. Perusahaan akan terus berintegritas dalam memberikan yang terbaik untuk marketplace transaksi produk gim dan digital di Indonesia. Caranya, mendengar feedback dan inputan positif untuk terus mengembangkan sayap situs itu.

Ke depan Skinuphoria tidak hanya berfokus pada gim dan produk digital. Untuk memudahkan pengguna mereka, marketplace gaming juga menyediakan fitur PPoB, yaitu fitur top up instan untuk berbagai kebutuhan, antara lain, bayar listrik, air, beli paket, dan top up pulsa, serta bayar BPJS. Dalam menghadirkan fitur top up instan ini, pihaknya bertujuan membantu bagi pengguna yang membutuhkan produk digital pendukung aktivitas permainan mereka. Dengan demikian situs itu bisa menjadi tempat para gamer untuk berkumpul, memenuhi segala kebutuhan gamers mereka, dan marketplace yang mendukung passion mereka.

Selain itu, pada ulang tahun pertamanya, perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan kemudahan transaksi untuk pengguna. Salah satu kemudahan transaksi yang ditawarkan yaitu menyempurnakan website mereka saat ini dan merilis aplikasi mobile di tahun ini yang dapat di-download di PlayStore. Situs itu pun menambahkan berbagai macam fitur yang dapat membantu transaksi penggunanya. "Selama setahun ini sudah banyak aktivitas yang dilakukan untuk mengejar pencapaian, di antaranya kami terus fokus untuk memberikan harga yang terbaik dan kompetitif dengan mengadakan kupon dan promo lain. Ternyata dengan demikian jumlah pengunjung meningkat hingga 250.000 lebih," tambah Michael.

Pihaknya juga terus mendukung kegiatan gamepreneurship atau dagang produk gim dan digital yang aman dan nyaman untuk mengembangkan pendapatan mereka. Cara yang dilakukannya yaitu sering mengadakan berbagai promo, giveaway, dan memberikan apresiasi. Promo yang menarik selalu ditingkatkan untuk menguntungkan pembeli saat membeli produk favorit mereka dan meningkatkan nilai jual produk dari penjual. Giveaway sering dilakukan untuk terus terkoneksi dengan komunitas gim di Indonesia. Ada pula apresiasi merchant yang selalu diadakan setiap empat bulan sekali dan per season. Bagi merchant berprestasi dalam meningkatkan penjualan dan pelayanan mereka, Skinuphoria memberikan apresiasi berupa hadiah dan modal lebih untuk berjualan.

Baca juga: Ini Alasan Kata Sandi Minimal Delapan Karakter

Terakhir, langkah selanjutnya yang dilakukan Skinuphoria yaitu bersinergi dengan komunitas gamer di Indonesia, sigap mendengarkan keluh kesah, feedback, dan masukan untuk pengembangan fitur berikutnya setiap saat. Pengguna dapat mengakses melalui Customer Care 24/7 jam, dan seluruh media sosial Skinuphoria. (OL-14)