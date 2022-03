Produsen Baterai Korsel Pamerkan Teknologi Baru di Seoul

Produsen-produsen besar baterai Korea Selatan akan memamerkan teknologi dan visi terbaru untuk pertumbuhan di masa depan selama pameran baterai internasional di Seoul minggu ini.

SK On Co., LG Energy Solution Ltd. dan Samsung SDI Co. termasuk di antara sekitar 250 produsen suku cadang baterai dan baterai serta perusahaan otomotif di seluruh dunia yang berpartisipasi dalam InterBattery 2022, yang berlangsung di Convention and Exhibition Center (COEX) selama tiga hari hingga Sabtu.

Dikutip Yonhap, Kamis (17/3), pameran InterBattery, pertama kali diluncurkan pada 2013, merupakan acara bisnis tahunan yang menampilkan berbagai produk dan teknologi baru yang terkait dengan industri baterai.

Sesi tahun ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi serta Asosiasi Industri Baterai Korea.

Selama pameran, SK On, pendatang baru sebagai entitas terpisah setelah berpisah dari SK Innovation Co., akan memperkenalkan baterai lithium-ion nikel tinggi terbarunya, yang dikenal sebagai NCM9, dan teknologi lipat Z premium untuk separator, kata perusahaan itu dalam rilisnya.

SK On juga akan memamerkan bahan katoda berkualitas tinggi, komponen utama baterai, diikuti oleh teknologi S-Pack yang dirancang untuk memblokir panas agar tidak menyebar ke baterai dari sel jika terjadi kebakaran.

Berbagai kendaraan listrik oleh mitra mobil SK On, termasuk model hybrid plug-in Ferrari dari mobil sport SF90 Stradale, serta model lainnya oleh Hyundai Motor Co. dan Mercedes-Benz akan dipamerkan.

LG Energy Solution Ltd., pembuat baterai terbesar kedua di dunia, akan memperkenalkan berbagai produk, mulai dari kendaraan listrik, perangkat ICT dan sistem penyimpanan energi hingga e-skuter yang berjalan pada sistem baterainya.

Baterai Gen5 khasnya yang akan dipasang di kendaraan BMW baru, dan peta jalan untuk Gen6 generasi berikutnya, baterai solid-state serta baterai bebas kobalt juga akan disajikan.

Pamerannya pada baterai solid-state akan mencakup baterai lithium-sulfur ringan yang dikenal dengan kepadatan energi tinggi dan keberlanjutan yang ditingkatkan, kata perusahaan itu.

Samsung SDI juga akan memperkenalkan merek baterai PRiMX yang baru saja diluncurkan, menawarkan teknologi dan kualitas unggul. Mereka juga akan menunjukkan jajaran produknya untuk alat-alat listrik bertenaga PRiMX, sistem penyimpanan energi, serta robot mobilitas dan kecerdasan buatan (AI). (Ant/OL-12)