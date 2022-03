Hari Perempuan Internasional, Blibli Gelar Promo Khusus Bertajuk Be The Original You 

TEMA Lawan Bias Gender pada peringatan Hari Perempuan Internasional 2022, kembali menginspirasi Blibli untuk serukan dukungan kepada setiap perempuan agar berani melepaskan diri dari stigma dan bangga menjadi dirinya sendiri. Hal ini diwujudkan lewat Festival Belanja Cantik ‘Be the Original You’ yang berlangsung pada 8-14 Maret 2022. mengekspresikan jati diri dalam kesehariannya.

Setiap perempuan memaknai cantiknya masing-masing dan berdasarkan sebuah riset tahun 2021, saat ini definisi cantik bagi perempuan Indonesia adalah kecantikan dari dalam. Tercatat 56% perempuan Indonesia merasa cantik ketika bahagia, dan 48.9% merasa cantik ketika berpikir positif.

SVP Brand Strategy Blibli Marlen Deine menegaskan, perubahan cara pandang perempuan atas definisi cantik menjadi salah satu acuan pihaknya untuk terus fokus pada segmen ini.

"Melalui Festival Belanja Cantik ‘Be the Original You’ Blibli ingin menghadirkan berbagai produk kurasi kebutuhan perempuan indonesia untuk membantu mereka tampil percaya diri sesuai jati dirinya. Tidak hanya itu, kami juga menginspirasi perempuan indonesia untuk dapat bangga dengan diri mereka serta berani keluar dari stigma dan menciptakan perubahan positif," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dalam rangkaian promo itu, Blibli juga menghadirkan cerita inspiratif dari influencer and celebrity indonesia Tantri Namirah, Karin Novilda dan Ramen Gvrl untuk dapat menyemangati perempuan indonesia untuk mengapresiasi kecantikan dari dalam diri.

Festival ini menawarkan beragam promo terbaik mulai dari cashback voucher antara 15% hingga 50% bagi pengguna baru maupun pelanggan setia Blibli.

"Tidak hanya itu akan ada Brand Night Sale Total Diskon hingga 1 Juta, Exclusive Brand Deal, Voucher Discount Bank Partner, Clearance Sale Last Stock up to 90%, serta Refer and Earn Program dengan kesempatan memenangkan voucher belanja hingga Rp300ribu, serta ratusan voucher belanja kategori Lifestyle di Blibli," ujar Marlen.

Lebih lanjut, di Festival Belanja Cantik ‘Be the Original You’ Blibli pun berkolaborasi dengan 3 sosok perempuan berani menjadi diri sendiri untuk hadirkan kurasi produk terbaik dan pasti ori bagi perempuan Indonesia, yaitu gaya hijab modis dan unik bersama Tantri Namirah, gaya sensasional otentik bersama Karin Novilda, serta daya catchy dan modern bersama Ramen Gvrl

“Melalui Festival Belanja Cantik ‘Be The Original You’, Blibli menegaskan komitmen untuk mendukung gaya hidup pelanggan khususnya perempuan untuk senantiasa menjadikan orisinalitas sebagai norma. Untuk itu, inovasi yang kami hadirkan tidak hanya memberikan pengalaman berbelanja online yang seamless, terintegrasi, dan worry-free seperti produk pasti original, sehingga pelanggan pasti puas, pasti di Blibli,” tegas Marlen.

Blibli bekerja sama dengan beragam brand lokal dan global seperti Adidas, Erigo, Giordano, Levi's, Wardah, L'Oreal, Somethinc, Unilever, Realfood, hingga Philips serta menghadirkan beragam rekomendasi produk mulai dari skincare, make up, fesyen, kitchen & food, home sekaligus produk yang mendukung relaksasi seperti manicure set, voucher treatment, hobi seperti peralatan melukis dan beragam gadget.

Untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam setiap pengalaman berbelanja online, Blibli menghadirkan customer service berkualitas unggul melalui layanan 24/7 Blibli Customer Care via live chat, email, telepon, WhatsApp, dan media sosial. (RO/OL-7)