Aplikasi Pintu dan Moon Chicken by Hangry Tawarkan Menu Spesial Berhadiah Bitcoin

PT Pintu Kemana Saja dikenal dengan nama brand Pintu, platform jual beli dan investasi aset kripto, berkolaborasi dengan Moon Chicken by Hangry, brand ayam goreng ala Korea dari Hangry menghadirkan menu spesial berhadiah Bitcoin.

Menu spesial yang tersedia adalah To The Moon Set dan Crypto Rocket Set, di mana saat melakukan pembelian, pelanggan akan mendapatkan hadiah berupa Bitcoin senilai hingga Rp50.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi antara platform investasi aset kripto dengan pelaku industri food & beverage (F&B) ini tersedia terbatas dari tanggal 7 Maret 2022 hingga 10 April 2022.

Dalam keterangan pers, Senin (7/3), Chief Marketing Officer Pintu, Timothius Martin mengungkapkan kolaborasi ini ditujukan untuk memberikan benefit lebih bagi pelanggan Moon Chicken by Hangry maupun pengguna Pintu,

“Kolaborasi ini sangat menarik sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena kita tahu bahwa investasi terhadap crypto kian tumbuh pesat dan banyak masyarakat yang ingin mencoba memulainya," jelasnya.

"Untuk itu kolaborasi unik ini dapat membantu mengenalkan investasi aset kripto dan memberikan benefit kepada pelanggan Moon Chicken by Hangry hanya cukup dengan membeli menu To The Moon Set atau Crypto Rocket Set di Moon Chicken Station yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan, akan mendapatkan Bitcoin senilai Rp50 ribu yang dapat digunakan untuk memulai berinvestasi,” papar Timo.

Timo menambahkan, untuk kolaborasi ini aplikasi Pintu memberikan lagi satu benefit tambahan untuk para pengguna Pintu yang melakukan staking PTU Token,

“Benefit tambahan untuk para holders PTU token yang melakukan staking dengan jumlah tertentu dan telah menerima kode voucher spesial melalui email, maka akan mendapatkan diskon pembelian untuk menu apapun di Moon Chicken Station yang berlokasi di Senopati sebesar Rp50.000," katanya.

"Tambahan benefit ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami bagi pengguna PINTU khususnya yang mendukung project PTU Token. Kami yakin kolaborasi dan berbagai benefit yang kami tawarkan bersama partner akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto,” jelas Timo.

Berinvestasi pada aset crypto masih terus menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, berdasarkan data terakhir yang dikemukakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) lalu jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 11 juta orang atau mengalami kenaikan hingga 100% dari tahun 2020 yang baru mencapai lima juta orang.

Abraham Viktor, CEO Hangry menyambut baik kerja sama dengan Pintu, “Ini merupakan kerja sama pertama kami dengan PINTU yang merupakan platform investasi aset crypto terkemuka di Indonesia," katanya.

"Melalui kolaborasi ini, kami hadirkan menu spesial yang dapat pelanggan nikmati, yaitu Crypto Rocket Set dan To The Moon Set. Kami sangat berterima kasih kepada PINTU atas kesempatan kerjasama yang diberikan,” jelas Abraham.

Menu Crypto Rocket Set berisikan paket satu porsi Original Tteokbokki Meteor, ditambah dengan Chicken Skin, minuman Korean Corn Tea, dan makanan penutup Bingsoo.

Sedangkan, To The Moon Set terdiri dari satu porsi Moon Jjigae, Chicken Skin, dengan minuman Korean Corn Tea, dan satu Panna Cotta sebagai makanan penutup.

“Dengan semangat yang sama yang dimiliki Moon Chicken by Hangry dan Pintu, yaitu untuk memberikan pengalaman yang menjadi pembuka mata bagi pelanggan menjadikan kami sangat antusias dengan kolaborasi ini,” lanjut Abraham.

Kolaborasi ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan, baik yang sudah memiliki akun PINTU maupun yang belum memiliki akun PINTU.

Langkah-langkah untuk mendapatkan bonus Bitcoin senilai Rp50.000, yaitu pelanggan bisa datang ke outlet Moon Chicken Station Senopati pilih dan lakukan pembelian salah satu menu spesial To The Moon Set atau Crypto Rocket Set dengan harga mulai dari Rp109.000.

Pindai (scan) QR (Quick Response) yang tersedia di meja Lengkapi informasi yang terdapat pada google form di antaranya username akun PINTU, username Instagram, dan terakhir foto bukti transaksi dengan jelas dan tidak terpotong.

Setelahnya, Pintu akan melakukan verifikasi dan Bitcoin senilai Rp50.000 akan masuk ke dalam dompet aset crypto pelanggan di aplikasi Pintu.

“Nama brand Moon Chicken pun sangat cocok dengan terminologi aset crypto yang biasa digunakan untuk menggambarkan aset crypto tengah mengalami kenaikan yaitu “Crypto to The Moon” di mana terminologi ini sangat familiar di kalangan investor atau trader kripto," jelas Timo.

"Untuk itu, kolaborasi kami dengan Moon Chicken by Hangry sangat tepat dan kami memberikan apresiasi kepada Moon Chicken by Hangry atas terlaksananya kerja sama yang menarik serta unik ini.” tutup Timo. (RO/OL-09)