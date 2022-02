Lokapala Hadirkan Sejumlah Fitur Baru

ANANTARUPA Studios selaku developer gim Lokapala: Saga Of The Six Realms menghadirkan sejumlah fitur terbaru, yakni Lingam, Swap, dan Buyback.

"Sebagai developer game anak bangsa yang mengembangkan gim dengan kearifan lokal, kami terus berupaya menghadirkan pengalaman terbaru bagi pemain Lokapala di tanah air. Komitmen tersebut pun akhirnya kembali terwujud melalui tiga fitur terbaru yang siap menemani pertarungan para gamer Lokapala di manapun berada," kata CEO Anantarupa Studios Ivan Chen.

Lokapala: Saga of the Six Realms adalah gim MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) mobile pertama yang sepenuhnya dikembangkan di Indonesia dan terinspirasi dari mitologi, sejarah, dan budaya Indonesia. Dalam gim itu, pemain dapat berperang 5 lawan 5 yang seru bersama teman atau pemain lain.

Meski baru dirilis secara resmi pada 13 Desember 2021, Lokapala: Saga of the Six Realms telah berhasil memikat hati para pemain gim mobile di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dinobatkannya Lokapala: Saga of the Six Realms sebagai Indonesia Game Of The Year.

Berikut sejumlah pembaruan gim Lokapala dikutip dari siaran pers, Selasa (15/2):

Lingam update

Pada update terbaru ini, Ksatriya (sebutan hero di dalam gim) Lokapala bisa menikmati objektif baru yang hadir melalui struktur bangunan yang berada di jalur samping menuju Yaksha maupun Rakshasa.

Struktur ini dinamakan Lingam, dengan Lingam mengeluarkan Shakti yang bisa membuat Ksatriya lebih kuat saat pertandingan.

Ada dua jenis Lingam di dalam gim yang berdasarkan lokasi. Lingam yang terletak pada dinding jalur Rakshasa akan memberikan Shakti pasif dan bisa langsung digunakan saat itu juga. Sedangkan Lingam pada jalur Yaksha akan memberikan Ksatriya berupa Shakti aktif yang dapat diaktifkan melalui tombol tambahan.

Sedikitnya terdapat 4 jenis Shakti pasif pada Lingam jalur Rakshasa dengan kehebatannya masing-masing, yaitu Kavaca Shakti, Avici Shakti, Bhaudhara Shakti, dan Pasha Shakti.

Sedangkan Lingam di jalur Yaksha memiliki 4 Shakti aktif, yakni Vasu Shakti, Netra Shakti, Vata Shakti, dan Hesa Shakti. Berikut penjelasannya:

Menurut Anantarupa Studios, ada beberapa pertimbangan terkait update terbaru yang menghadirkan obyektif Lingam ini.

Pertama, berdasarkan riset, ternyata jalur terluar menuju Yaksha dan Rakshasa masih kurang digunakan oleh pemain. Adanya penambahan Lingam ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan area-area ini. Selain itu, dengan adanya Lingam, pemain bisa mempunyai pengalaman bermain dengan strategi yang lebih luas.

Adanya Lingam tentunya menguntungkan pemain yang mengambil objektif tersebut. Pemain yang mengambil Lingam mendapatkan kekuatan tambahan tersendiri yang sangat berguna saat pertarungan. Pemain dapat mengambil Lingam untuk digunakan selama 3 detik sebelum Lingam dapat digunakan kembali setelah 3 menit.

Objektif Lingam ini tentunya sudah melewati proses pengimbangan (balancing), sehingga pemain tidak perlu khawatir jika tidak kebagian atau memilih untuk tidak memakai Lingam saat pertarungan.

Untuk info lebih lanjut dan detail mengenai obyektif Lingam dan penggunaannya, bisa kalian simak di dalam tutorial Lingam yang telah disediakan di dalam gim Lokapala.

Swap Feature

Fitur kedua ini memungkinkan para pemain untuk bertukar Ksatriya dalam waktu tambahan di mode ban & pick setelah kedua tim selesai memilih Ksatriya. Pemain dapat melakukan pertukaran pilihan Ksatriya dengan kawan satu timnya dan hanya dapat dilakukan jika keduanya memiliki Ksatriya yang akan ditukarkan.

Ketika pemain sedang melakukan Tukar Ksatriya, mereka tidak bisa menerima ajakan maupun melakukan pertukaran dengan pemain lainnya sebelum proses tukar selesai. Proses menerima atau menolak Tukar Ksatriya ini berlangsung selama 5 detik.

Buyback

Ada perubahan dalam sistem Balik Sukma, yaitu kini pemain dapat menggunakan Balik Sukma dengan menggunakan Gold, dengan harga yang bergantung pada networth Gold masing-masing pemain. Setelah digunakan, Balik Sukma dapat digunakan kembali setelah 3 menit.

Sistem baru ini diterapkan agar dinamika yang terjadi dalam permainan menjadi lebih berimbang antara tim penyerang dan tim bertahan, sehingga tiap tim dapat bermain dengan lebih strategis. (Ant/OL-1)