Kembangkan Blockchain di Sektor P2E dan NFT, Binance Gandeng Netmarble F&C 

PENYEDIA ekosistem blockchain, Binance mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk kemitraan strategis dengan Netmarble F&C, anak perusahaan Netmarble Corp., untuk membangun ekosistem Play to Earn (P2E) dan NFT global.

Melalui kemitraan strategis itu, kedua tim akan mengembangkan dan berkontribusi pada infrastruktur Binance Smart Chain (BSC) melalui BSC Application Side Chain (BAS). Netmarble akan membangun proyek GameFi (bermain untuk menghasilkan uang) yang dapat menumbuhkan ekosistem BSC GameFi dan ekosistem P2E global.

Selain kolaborasi teknologi, Binance dan Netmarble sedang mendiskusikan peluang untuk meluncurkan Initial Game Offering (IGO), penjualan NFT Netmarble di Binance, memasukkan Netmarble ke ekosistem kripto Binance, dan banyak lagi.

Sebagai komitmen di balik kemitraan strategis ini, akan ada presale NFT untuk 'Golden Bros', gim menembak kasual terbaru yang dikembangkan oleh Netmarble F&C, di Binance NFT.

“Netmarble memiliki latar belakang yang inovatif dalam industri gim dan akan menjadi kehormatan bagi kami untuk bekerja sama. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat mendukung Netmarble dalam membangun ekosistem GameFi yang berkelanjutan dan disruptif," ujar Helen Lai, Kepala Global Binance NFT dalam keterangannya.

Netmarble F&C, Inc. adalah anak perusahaan Netmarble Corp. yang didirikan pada 2014 dan dikenal karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan sejumlah gim, seperti 'The Seven Deadly Sins: Grand Cross' dan 'Blade & Soul Revolution'. Netmarble F&C menyediakan hiburan gim berkualitas tinggi kepada audiens di seluruh dunia dengan ide-ide kreatif, grafis kelas dunia, dan pengembangan yang solid di berbagai game seluler dan PC mereka.

Dengan akuisisi ITAM CUBE baru-baru ini, sebuah proyek GameFi di Binane Smart Chain, Netmarble F&C telah mengamankan infrastruktur dan teknologi P2E untuk mengintegrasikan bisnis mereka ke dalam blockchain.

Ekosistem blockchain yang dibangun oleh Netmarble F&C berusaha untuk mengikat semua jenis hiburan ke dalam satu platform P2E. Netmarble Corp. baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan bergabung ke dalam penerapan teknologi metaverse, blockchain, dan non-fungible token (NFT) untuk gim dan hiburan.

“Kami senang dapat memulai kemitraan kami dengan Binance untuk mengejar tujuan yang sama - membawa hiburan blockchain ke arus utama dan bersama-sama membawa lebih banyak kegembiraan kepada audiens kami," ujar Seo woo-won, CEO Netmarble F&C, dan Kepala Metaverse Entertainment.

Perusahaan ini menggabungkan teknologi blockchain ke dalam gim yang akan diluncurkan selanjutnya dan peluncuran game blockchain pertamanya di BSC dijadwalkan pada Maret. (RO/OL-7)