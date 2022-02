Pro Gamers City Tawarkan Sensasi Jelajahi 5 Kota Virtual di Indonesia

PRO Gamers City bakal menawarkan sensasi pengalaman gaming yang baru dan unik. Tak hanya untuk para gamers, bagi yang registrant Pro Gamers City dapat mengikuti pelbagai permainan seru.

Rencananya, Pro Gamers City berlangsung secara virtual dari tanggal 11-13 Februari 2022. Menghadirkan taman bermain digital yang masif untuk para gamers dan e-sports tournament enthusiast lewat kota virtual terbesar dan pertama di Indonesia.

Di dalam Pro Gamers City, pemain bisa mengumpulkan poin dengan mengikuti berbagai kategori permainan.

Permainan bisa diikuti meliputi, Responsiveness, Type It Fast, dan Click It Fast, lalu permainan trivia seperti Match Making Game, Find Your Path, Move on, dan juga permainan untuk mengadu ketangkasan seperti Moving Out, Tarik Tambang, Tower Defense, Build Castle, hingga Treasure Hunt.

Dengan pengumpulan poin, para pemain memiliki Leaderboard dengan reward total jutaan rupiah dan special merchandise Pro Gamers City. "Buat yang hobi main games harus banget ikutan dan rasain pengalaman virtual city nya Pro Gamers city sih," ujar Jeffry Jouw, Chief Marketing Officer USS Networks dalam keterangannya, Selasa (8/2).

"Kalian bakal ngerasain pengalaman beda mulai dari games yang seru-seru, terus bisa kumpulin poin juga buat dapetin merchandise yang exclusive berkolaborasi dengan brand lokal yang USS kurasi sendiri, terus pastinya hadiahnya banyak banget di sini," tambahnya.

Selain bermain di sepuluh permainan seru di Pro Gamers City, Jeffry mengatakan para pemain bisa menyaksikan sejumlah kompetisi e-sport kelas dunia permainan kompetitif populer, seperti PUBG, Mobile Legends dan Fifa 22.

"Keseruan kompetisi juga akan makin terasa dengan adanya panggung, komentator, serta pemain selebriti dan pro-player lainnya melalui fitur streaming," ungkapnya.

Sebagai penyelenggara acara, ProGamers menghadirkan Pro Gamers City bermitra dengan USS Networks.

Pengalaman virtual para pengunjung juga dipastikan makin imersif dengan avatar unik yang bisa diciptakan sendiri. Tak cuma jadi penonton, pengunjung juga bakal bisa merasakan keseruan dunia game di 5 area yang bisa ditelusuri secara bebas.

Tak hanya itu, pemain juga bisa berinteraksi dan bermain bersama dengan pro players seperti RRQ Ikhsan Lemon, RRQ Tuturu, RRQ Kenboo, Onic Christy Chriselle, hingga Rachel Cia, hingga Reza Arap. (OL-13)