Sharp Boyong Laptop Teringan di Dunia ke Indonesia

MENGAWALI 2022, Sharp Indonesia semakin gencar melakukan ekspansi produk dan pasar. Setelah sukses dengan peluncuran notebook ke pasar retail, kini produsen asal Jepang ini menyasar kalangan business to business (B2B) dengan menghadirkan Dynabook Portege X30W-J. Masuk kategori premium, produk yang resmi diluncurkan pada 27 Januari 2022 ini menargetkan para profesional muda, terutama bagi kalangan pebisnis yang gemar melakukan perjalanan.

Menawarkan mobilitas tinggi bagi penggunanya, Dynabook Portege X30W-J memiliki bobot hanya 989 gram. Karenanya, produk ini berhasil mencatatkan diri sebagai notebook berukuran 13 inci teringan di dunia yang mudah untuk dibawa ke mana pun. Dilengkapi fleksibilitas layar yang menggunakan fitur Convertible, menjadikan notebook ini mampu dilipat hingga 3600.

"Dynabook Portege X30W-J kami hadirkan ke Indonesia karena menawarkan fitur-fitur dinamis bagi para penggunanya. Memanfaatkan layar convertible 3600, kami sebut notebook ini All You Can Do karena dilengkapi dengan lima mode posisi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Selain seperti umumnya, notebook dengan layar touch screen ini pun dapat diposisikan sebagai Audience Mode, Table Top Mode, Presentation Mode, dan Tablet Mode. Kelima mode ini dapat memenuhi kebutuhan profesional muda yang dituntut untuk terkoneksi dengan notebook di mana pun," terang Ardy selaku Head of Marketing AUVI Product Strategy, PT Sharp Electronics Indonesia.

Pada posisi Audience Mode, notebook dapat diaktifkan dengan melipat bagian pad ketik 2700 ke arah belakang, sehingga dapat dijadikan penyangga/pijakan layar notebook. Mode ini sangat cocok digunakan pengguna pada saat menyaksikan tayangan hiburan. Lain hal dengan posisi Tabletop Mode. Pada mode ini pad ketik dapat dilipat 1800. Posisi ini sangat cocok digunakan sebagai pusat interaksi dalam aktivitas Forum Group Discussion hingga pertemuan virtual.

Pada Presentation Mode, pad ketik dapat dilipat hingga 3400. Posisi ini akan mempermudah pengguna dalam menyampaikan presentasi, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk. Terakhir, posisi Tablet Mode memungkinkan pengguna melipat pad ketik hingga 3600. "Notebook ini menjadi mudah digenggam dan digunakan layaknya gawai tablet pada umumnya," jelas Ardy.

Guna mendukung fitur yang menawan, Dynabook Portege X30W-J dipersenjatai dengan spesifikasi memukau. Sebut saja layar panel IGZO Touchscreen berukuran 13,3 inci dengan resolusi 1.920 x 1.080 yang dapat diatur posisi layar sesuai kebutuhan menjadi portrait atau landscape. Layar ini juga dilengkapi dengan Gorilla Glass, Anti-Glare, dan alat bantu Dynabook's Exclusive Active Stylus Pen with Wacom AES 2.0, pena khusus yang dapat digunakan bagi pengguna yang ingin menulis atau menggambar menggunakan tangan.

Fleksibilitas dari notebook ini tidak hanya terlihat dari fisiknya, tetapi juga pada dapur pacunya. Pada processor, RAM, dan internal storage dapat dikustomisasi atau dipesan sesuai dengan kebutuhan dan selera. Pada bagian processor, Sharp Indonesia menyediakan pilihan Intel 11th Gen i5 Quadcore, i7 Quadcore, serta i5 Quadcore Vpro dan i7 Quadcore Vpro. Pada sektor RAM terdapat pilihan 8 GB, 16 GB, dan 32 GB onboard memory didukung oleh internal storage SSD berukuran 256 GB, 512 GB, atau 1 TB. Seluruh kemampuan ini dikemas oleh bodi berukuran ringkas 30,3 cm X 19,7 cm, dengan ketebalan hanya 17,9 cm.

Sekali pun dikemas secara ringkas, produk ini memiliki segudang fitur berstandar tinggi layaknya notebook premium, mulai dari Instant Wake saat membuka layar notebook, fitur Finger Print pada Track Pad, penyematan speaker terbaik dari Harman Kardon yang dilengkapi fitur Dolby Atmos, baterai yang bertahan hingga 16 jam pemakaian, hingga durabilitas tinggi pada bodi dan engsel layar, yang lolos uji standar MIL-STD-810G (Standar Militer AS). Ringkas, ringan, kualitas premium dapat dipesan sesuai pesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dan fleksibel, Dynabook Portege X30W-J berhasil memenuhi tuntutan para profesional muda yang tengah membangun bisnis, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi ataupun pekerjaan di dunia desain.

"Pada peluncuran notebook ini kami menargetkan penjualan sejumlah 100 unit per bulan dengan harga mulai dari Rp25 juta. Produk sudah tersedia sejak 27 Januari 2022 dan dapat dipesan melalui Project Sales Sharp Indonesia tanpa minimum order. Satu unit pun akan segera kami proses," tutup Ardy. (RO/OL-14)