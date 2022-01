Startup Atome Kerja Sama dengan Ritel Matahari Department Store

PENYEDIA layanan beli-sekarang bayar-nanti (buy now pay later) terkemuka dari Singapura, Atome, baru saja menjalin kerja sama dengan PT Matahari Department Store Tbk.

Ritel Matahari telah memiliki sejarah panjang dalam dunia ritel di Indonesia dengan total 139 gerai yang kini tersebar di 77 kota seluruh Indonesia.

Kerja sama ini terhitung sejak bulan Desember tahun 2021 guna memberikan akses mudah bagi generasi muda pada produk-produk berkualitas yang menunjang hobi, passion, serta aspirasi mereka.

Selain itu, kerja sama ini juga sebagai momentum bagi aplikasi beli-sekarang bayar-nanti untuk terus mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19.

Pasalnya mitra merchant telah menyampaikan adanya peningkatan sebanyak 30% dalam penjualan setelah menawarkan penerimaan pembayaran dengan aplikasi buy now pay later.

Atome asal Singapura yang merupakan singkatan dari “Available To Me and Access to More” telah hadir di Indonesia dan di delapan negara lainnya, yakni Singapura, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Tiongkok Raya.

Dengan Atome, konsumen kini memiliki kenyamanan, akses, serta kemampuan untuk melakukan pembelian produk-produk bermerek dari Matahari Department Store dengan pembayaran yang dapat dicicil selama tiga atau enam bulan, tanpa bunga.

Pembayaran dilakukan dengan hanya melakukan scan kode QR di dalam outlet Matahari.

Kini, mayoritas pengguna Atome adalah Gen Z dan milenial yang berusia antara 25-40 tahun, yang senang akan simplicity dan pengalaman pengguna yang mengutamakan digital.

Terry O’Connor, CEO dari PT Matahari Department Store Tbk menyampaikan “Melalui kerja sama ini, berbagai kegiatan interaktif akan kami hadirkan bersama sebagai wujud dari implementasi visi dan tujuan kami sebagai house of specialist."

"Selain itu, kami juga melihat bahwa Atome merupakan aplikasi beli-sekarang bayar-nanti (buy now pay later) yang sangat populer di Indonesia dan dekat dengan generasi muda sebagai pengguna aktif dunia digital," kata Terry O'Connor.

"Kami berharap melalui kerja sama ini, produk kami dapat diminati lebih banyak dan membantu masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk menjalankan passion, hobi, dan aspirasinya," katanya.

Winardi Wijaya, General Manager Atome Financial Indonesia mengatakan, “Kami sangat senang dapat menjalin kerja sama dengan Matahari, merek rumah tangga terpercaya yang telah tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun."

"Matahari dikenal dengan pakaian fashion dan gaya hidup yang berkualitas, modis serta terjangkau," ucapnya.

"Selain itu, kemitraan ini akan memungkinkan pembeli generasi muda yang melek akan digital untuk berbelanja produk Matahari melalui pengalaman berbelanja dan pembayaran yang sederhana, mudah, dan nyaman." ucap Winardi. (RO/OL-09)