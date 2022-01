Dukung Transformasi Digital Bisnis, Link Net Bersinergi dengan Mitra Bisnis

DALAM rangka memberikan apresiasi dan memperluas kemitraan dengan pelanggan setia dari segmen korporasi, PT Link Net Tbk dengan brand Link Net sebagai Connectivity provider dan ICT Solution menggelar Link Net Enterprise Customer Award 2021 di Hotel Raffles Jakarta.

Dengan tema Synergy to Accelerate, Link Net bersama para mitra bisnis akan bersinergi dalam mengakselerasi transformasi digital bisnis untuk mencapai pemulihan ekonomi dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Hal ini sejalan dengan poin penguatan ekosistem digital yang menjadi prioritas agenda transformasi digital nasional.

Dalam kesempatan ini, penghargaan akan diberikan kepada 50 loyal customers Link Net dengan kategori antara lain Most Trailblazing, Best Emerging Partner, Most Inspiring, Best Strategic Partner, dan Most Empowering.

Marlo Budiman, Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk mengungkapkan, “Menciptakan ekosistem digital yang kuat di sebuah korporasi, merupakan sebuah tantangan nyata demi menjaga konsistensi terhadap ekspektasi stakeholder terutama pelanggan."

"Sebagai perusahaan dengan prinsip customer centricity, kami ingin merangkul dan berjalan beriringan dengan seluruh pelanggan setia Link Net untuk menghadapi tantangan teknologi komunikasi dan informasi bersama-sama," kata Marlo dalam keterangan pers, Senin (17/1).

"Di perhelatan ini, kami secara resmi mengumumkan rebranding logo PT Link Net Tbk, termasuk perubahan nama brand First Media Business menjadi Link Net,” katanya.

Rebranding tersebut bertujuan untuk mengukuhkan komitmen Link Net dalam menempatkan kepercayaan pelanggan sebagai prioritas utama.

Agung Satya Wiguna, Director of Enterprise Sales PT Link Net Tbk menyatakan “Perubahan nama First Media Business dan penyegaran logo Link Net secara umum merepresentasikan Link Net sebagai perusahaan yang tanggap terhadap perubahan, tegas, dan kuat.

"Dalam mencapai tujuan kami yaitu memberikan layanan andal, terpercaya, dan berkelanjutan bagi pelanggan. Pembaruan ini menjadi motivasi dan pengingat bagi kami untuk terus memegang nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaan, yakni customer first, integrity, teamwork, excellence, innovation, ownership, urgency, dan passion,” jelasnya.

Logo Link Net terbaru menggunakan lowercase font yang membawa perusahaan menjadi lebih modern, down to earth, melibatkan masyarakat dalam cara positif dan emosional.

"Tipografi yang tajam dan melengkung menjadi lambang Link Net sebagai perusahaan yang tangkas, dinamis, dan gigih dalam meraih tujuannya," kata Agung.

Logo baru Link Net hadir dalam beberapa warna, di antaranya butterscotch yellow artinya membawa rasa percaya dan optimisme untuk masa depan yang lebih cerah.

Red quadrant yang berarti menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama serta bekerja dengan penuh semangat dan sepenuh hati, dark grey merepresentasikan intelektual, pengetahuan, dan profesionalisme yang juga merupakan warna dari business suits dan kecanggihan.

"Dengan rebranding dan semangat baru, Link Net berupaya terus memperkuat teknologi dan ekosistem digital guna melanjutkan komitmen dan kontribusinya dalam mendukung penguatan transformasi digital di Indonesia serta membantu para mitra untuk bertransformasi," paparnya.

Hal ini diimplementasikan melalui kampanye komunikasi “Transformasi Pasti” yang akan menjadi energi pendorong untuk terus optimistis menyongsong perubahan demi meraih kesuksesan.

Link Net senantiasa akan terus mendukung dan menghadirkan layanan konektivitas berkecepatan tinggi yang andal serta solusi teknologi informasi dan komunikasi yang tepat untuk berbagai kebutuhan bisnis pelanggan di segala kondisi.

"Layanan dan solusi yang diberikan mulai dari layanan konektivitas terestrial melalui jalur fiber optic hingga VSAT serta solusi cloud, data center dan perangkat penunjang berbasis teknologi lainnya," tutur Agung. (RO/OL-09)