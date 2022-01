Erick Thohir Harap Superhero Baru Lahir dari Pemuda Startup Malang

MENTERI BUMN Erick Thohir berharap pada seluruh pemuda Indonesia, khususnya Komunitas Pemuda Startup Malang akan lahir superhero-superhero baru yang bisa menghadapi tantangan-tantangan baru ke depan. Dimana tantangan itu akan dilaluinya dengan berbagai keahliannya sehingga bisa menciptakan ekosistem yang membawa Indonesia maju berdaya saing global.

“Kita harus memastikan ekosistem kita sendiri yang menang, maka dari itu perlu superhero yang baru. Superhero-nya bukan saya, tapi kalian. Saya berharap lahir dari Kota Malang,” ujar Erick dalam Talkshow Pemuda Indonesia Berani Berkarya dengan Komunitas Pemuda Startup, di Oura Cafe, Malang, kemarin (15/01).

Erick menegaskan, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia tengah bercita-cita untuk bisa membangun ekosistem sendiri. Namun diakuinya akan banyak rintangan dan tantangan yang harus dilewati Indonesia untuk bisa mewujudkannya.

"Kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri, dunia Indonesia, bukan dunia orang lain. Nah ini momentum yang luar biasa, ekonomi Indonesia ini akan terus tumbuh sampai 2045. Jadi artinya apa? Potensinya luar biasa,” ujarnya.

Untuk mendorong hal tersebut, Erick pun telah menggagas adanya Merah Putih Fund. Program Merah Putih Fund akan memfokuskan pendanaan kepada soonicorn (soon to be unicorn) atau startup yang berpoteni menjadi unicorn.

Oleh sebab itu, Erick meminta kepada para kreator muda Indonesia, harus memiliki fokus dalam membangun startup . Mengingat sumber daya manusia (SDM) Indonesia dikenal aktif dan kreatif.

"Jangan biasakan bisnis palugada (apa lu mau guwe ada), tapi bangun stratup sesuai expertise kalian. Tolong fokus membikin startup sesuai keahlian khusus, kalau sudah berkembang jangan loncat-loncat tapi fokus ke turunan bisnisnya," ungkap Erick.

Seperti diketahui, pemerintah, melalui Kementerian BUMN pun telah menargetkan bahwa pada 2045 mendatang, Indonesia harus memiliki minimal 25 Unicorn. Dikarenakan Indonesia memiliki market yang besar, khususnya market anak muda. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Nanovest, Marketplace Investasi Aset Digital Generasi Baru