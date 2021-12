TikTok Umumkan Tren Konten di Indonesia Sepanjang 2021

PLATFORM video singkat TikTok Indonesia, Selasa (7/12), mengumumkan kompilasi tren konten yang berkembang selama tahun ini melalui tajuk Year on TikTok 2021.

Platform tersebut merangkum 10 besar konten terpopuler yang telah diproduksi para kreator yang terbagi dalam 10 kategori, baik konten yang bersifat hiburan maupun inspiratif.

"Kami melihat Year on TikTok 2021 ini sebagai cara kami merayakan para kreator kami, bagaimana kreator TikTok telah memberikan kontribusi dan harus dirayakan, itu kenapa kami membuat Year on TikTok ini," kata Head of Operations TikTok Indonesia, Angga Anugrah Putra, saat konferensi pers virtual, Selasa 7/12.

Tren video TikTok yang terangkum dalam Year on TikTok 2021 juga menunjukkan konsistensi dan semangat kreator dalam menciptakan konten sehingga dapat memberikan ragam hiburan dan inspirasi pada komunitas TikTok secara keseluruhan.

Di antara kreator populer TikTok pada 2021 tersebut di antaranya akun @punyaibenk yang menjadi FYP favorit dengan konten video meme serial Squid Games serta kreator Sisca Kohl dengan tagline 'Mari kita coba' yang menampilkan konten eksperimen makanan.

Selain itu, lagu To the Bone, yang dibawakan Pamungkas juga menjadi tren musik yang banyak digunakan para kreator TikTok tahun ini.

"Semangat dari para kreator konten yang menjadikan TikTok ini sebagai tempat untuk saling terhubung, menghibur, dan menginspirasi. Di tahun ini, komunitas TikTok meningkat, mereka menangkap berbagai imajinasi dengan (membuat) berbagai konten baru. Kreator ini selalu menjadi detak jantungnya TikTok dan terus menginspirasi kami," kata Angga.

Menurut data TikTok, per September 2021 terdapat lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Pengguna TikTok di Asia Tenggara sendiri mencapai lebih dari 240 juta pengguna per bulan.

"Kalau pertumbuhan dari 2020, kami tumbuh 85% dan setiap bulannya ada 800 juta video yang terunggah. Kalau dirata-rata, itu bisa lebih dari 1 triliun views," tutur Angga.

Ia mengatakan TikTok mendorong pertumbuhan kreator di platform-nya melalui dua cara. Pertama, pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi dan menyediakan fitur serta tools agar layanan TikTok semakin baik.

Kedua, pihaknya mendorong perkembangan konten secara lokal yang disesuaikan berdasarkan tren yang diminati pasar Indonesia.

"Selanjutnya (untuk tahun depan), pasti kami masih (mengusung) inspiring creativity and bring joy. Kreator dan user jadi fokus utamanya, seperti pemberdayaan kreator lebih dalam. Secara konten, nanti kami juga akan membuka lebih banyak konten yang baru lagi," tutur Angga.

Untuk merayakan Year on TikTok 2021, TikTok juga meluncurkan Ask on TikTok di akhir tahun ini yang dapat digunakan pengguna untuk mengekspresikan momen paling berkesan sepanjang 2021.

Pengguna bisa menggunakan video yang sudah ada atau merekam video baru untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Berikut daftar singkat tiga besar Year on TikTok 2021 dalam 10 kategori yang merangkum tren konten video pendek TikTok di Indonesia.

FYFaves



1. @bobocu.id - Simple dimple bobocu

2. @ariwibowo332 - Tutorial sinematik

3. @punyaibenk - Squid game

Powered by Joy



1. @doramicin - Masa kecil bahagia

2. @rey.sitohangz33 - Bom waktu

3. @yogaarizona - Apa salahku?

The Playlist

1. Panik ga - Ragil, @mmulss

2. Oh no - Kreepa, @ivnasrg



3. Beggin; - Maneskin, @bilalfadh

Breakthrough Stars

1. @siscakohl

2. @geraldvincentt

3. @adi.syahreza

Only on TikTok

1. Biasalah - @fauzicahya

2. Albumcover - @titi_kamall

3. KulinerTikTok - @dimsthemeatguy

#SamaSamaBelajar Creators

1. @erikarichardo

2. @ireneswnd

3. @urrofi_

Eats on Repeat

1. Baso Aci by @tiantikaeflisaa

2. Nasi Telor Kecap by @cheekykiddo

3. Acar Bawang by @graciajessicajane

The Wishlist

1. Masker

2. Pisau Set

3. Mainan Aneh

Most Inspiring Videos

1. Pentingnya tidur

2. Job Interview

3. Customer Survey

Influential Local Business

1. @somethincofficial

2. @nutrishe

3. @everplate.id (Ant/OL-1)