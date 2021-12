Metrodata Gandeng AWS Dukung Perusahaan di Indonesia Bertransformasi ke Cloud

CLOUD terus berkembang di Indonesia seiring semakin meningkatnya layanan digital di berbagai sektor. Melihat prospek tersebut, PT Metrodata Electronics Tbk, mengumumkan perjanjian kerja sama strategis (SCA) dengan Amazon Web Services (AWS) dalam menghadirkan solusi cloud inovatif dan komprehensif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, Rabu (1/12).

PT Metrodata Electronics Tbk merupakan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fokus di bidang solusi digital serta distribusi peranti keras dan lunak.

Dalam kerja sama tersebut, Metrodata akan membangun satu gugus tim Cloud Center of Excellence (CCOE) bersama para profesional dari AWS untuk menghadirkan layanan terpadu dan andal bagi pengguna-pengguna AWS di Indonesia.

Layanan-layanan tersebut berupa migrasi/modernisasi workload, Windows on AWS, SAP on AWS, VMware Cloud on AWS, Database Migration, Data Analytics, serta Cloud Managed Services/day 2 operations.

Transformasi digital penting dilakukan oleh setiap perusahaan, terlepas dari seberapa besar skala organisasi mereka, agar sukses dalam berkompetisi dan tetap kompetitif di mata klien.

Sjafril Effendi, Direktur PT Metrodata Electronics Tbk dalam keterangan secara virtual kepada wartawan, Rabu (1/12) mengatakan bahwa cloud memainkan peranan penting dalam mengembangkan strategi transformasi digital di perusahaan atau organisasi dengan dihadirkannya keamanan, kecepatan, keandalan, skalabilitas dan layanan yang komprehensif agar mereka mampu menghadirkan layanan inovatif dengan cepat.

Delapan pilar solusi digital Metrodata merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap organisasi memperoleh layanan yang tepat dalam mendukung perjalanan transformasi digital mereka.



Delapan pilar tersebut meliputi Cloud Services, Big Data & Analytics, Hybrid IT Infrastructure, Security, Business Application, Digital Business Platform, Consulting & Advisory Services, serta Managed Services.

Sejak terjalinnya kerja sama dengan AWS, Metrodata berhasil mendukung sejumlah perusahaan, seperti Garuda food, Gudang Garam, industri FMCG, industri kesehatan serta sejumlah perusahaan lain di lintas industri, dalam mempercepat operasional perusahan melalui penerapan layanan cloud.

"Kami bahagia dapat bermitra dengan AWS melalui perjanjian kerja sama strategis ini. Perusahaan dituntut untuk menjadi makin gesit dalam mengkapitalisasi pesatnya pertumbuhan ekonomi bangsa maupun di tingkat regional," kata Sjafril.

Menurutnya agar dapat berakselerasi dengan cepat, organisasi-organisasi di Indonesia perlu mempercepat terwujudnya transformasi digital di perusahaan melalui pemanfaatan cloud.

"Sebagai salah satu AWS Advanced Consulting Partner, kami bangga dapat mendukung organisasi-organisasi dalam bertransformasi secara digital berkat kepiawaian kami dalam menghadirkan beragam layanan, seperti Migration, Windows on AWS, Databases, Big Data, DevOps, hingga SAP on AWS. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas tim teknis maupun bisnis agar selalu dapat menghadirkan sebuah pengalaman cloud terbaik bagi klien," lanjut Sjafril Effendi.

Conor McNamara, Managing Director, AWS ASEAN, menyampaikan delapan tahun sejak pertama kali bergabung dalam AWS Partner Network (APN), Metrodata memiliki peranan penting ikut mengakselerasi pengadopsian cloud di Indonesia.

Dengan pengalaman yang luas di industri ini, serta rekam jejak dalam menghadirkan layanan kepada pelanggan maupun meningkatkan kecakapan di bidang AWS Cloud, Metrodata memiliki peran yang amat penting dalam mendukung kesuksesan perusahaan-perusahaan dari beragam industri seperti layanan finansial hingga infrastruktur publik.

"Menjelang peluncuran AWS Asia Pacific (Jakarta) Region memberi sinyal positif akan babak baru bisnis kami di Indonesia. Kami sangat antusias untuk makin memperluas kemitraan kami dengan Metrodata melalui penandatanganan perjanjian kerja sama strategis ini," kata Conor McNamara.

Menurutnya perjanjian ini merupakan bentuk keseriusan antara kedua belah pihak menapaki kesuksesan bersama. Kedua belah pihak yaitu AWS dan Metrodata mampu mengakselerasi kemitraan serta mendukung terwujudnya transformasi berbasis cloud bagi pelanggan-pelanggan di Indonesia, di fase pertumbuhan mereka berikutnya. (N-1)