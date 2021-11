Gandeng Digiprimatera, E-Meterai Peruri Bisa Dibeli di Platform Dimensy

SEIRING berkembangnya ekonomi digital dan teknologi informatika yang kian pesat, PT. Digital Prima Sejahtera (Digiprimatera) secara resmi melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT. Peruri Digital Security (PDS) untuk pendistribusian meterai elektronik (e-meterai).

Kerja sama ini sesuai dengan diresmikannya penggunaan meterai elektronik oleh Kementerian Keuangan RI pada tanggal 01 Oktober 2021 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi landasan hukum pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik tertentu.

Kerjasama e-meterai ini merupakan wujud komitmen dan integritas Digiprimatera sebagai penyedia layanan transformasi digital, untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik dan layanan keamanan digital lainnya.

Komitmen ini tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Digiprimatera dengan PDS yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Digiprimatera, Adios Purnama dan Direktur Utama PDS, Tetty Herawati Siregar pada Selasa (23/11)

Diketahui, Digiprimatera merupakan perusahaan yang telah berpengalaman selama lebih dari 12 tahun dengan tenaga ahli bersertifikasi, membantu organisasi pelanggan mempercepat dan memperluas jangkauan bisnis dengan layanan transformasi digital didukung dengan penerapan teknologi berbasis big data, artificial intelligent (AI), smart document workflow dan system keamanan siber terbaik di bidangnya secara powerful & aman.

"Pandemi Covid-19 mendorong percepatan penggunaan teknologi digital, khususnya pada pendistribusian dokumen elektronik sehingga banyak transaksi yang juga beralih pada platform digital," kata Adios Purnama dalam keterangan persnya, Kamis (25/11).

Digiprimatera, jelas Adios, merupakan perusahaan yang berpengalaman menyediakan layanan digital transformation. Kerja sama ini merupakan bukti nyata perusahannya dalam mendukung digitalisasi pada berbagai sektor khususnya dalam transformasi dokumen.

"Nota kesepahaman ini juga merupakan salah satu bagian implementasi dari ISO 27001:2013 tentang penyediaan layanan e-commerce, platform digital dan aplikasi lainnya," tegas Adios.

Sementara Dirut PDS, Tetty Herawati Siregar mengatakan nantinya Direktorat Jenderal Pajak bersama Perum Peruri melalui PT. Peruri Digital Security (PDS) akan melakukan pendistribusian, edukasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam penggunaan e- meterai ini.

"Meterai elektronik akan meningkatkan pengalaman permeteraian dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan, dan kemudahan bagi masyarakat," kata Tetty.

“Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path. Like pandemic is a storm to clear path to Digital transformation," ungkap Tetty.

Dijelaskan lebih rinci e-meterai elektronik dibekali teknologi digital signature X.509 SHA 512 dan tiga fitur keamanan tambahan. Pertama OVERT, dimana 70% desain meterai elektronik merupakan barcode unik yang berbeda setiap meterai.

"Kedua COVERT, Peruri seal hanya dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi khusus dari peruri dan signature panel yang dapat dilihat menggunakan aplikasi pdf adobe acrobat reader. Ketiga dengan pembuktian oleh Peruri," jelasnya.

Digiprimatera lanjut Tetty akan menjadi penyedia layanan pembelian e-meterai melalui plaform DIMENSY (Digital Document Security) dan produk-produk digital security lainnya seperti Digital Signature, Digital Certificate, Digital Stamps & KEYLA. Digiprimatera dan PDS akan menyediakan dokumen elektronik yang menawarkan garansi berupa otentifikasi legalitas dokumen elektronik, non-repudiation, intergrity dan confidentiality untuk memastikan informasi yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya.

Dalam proses implementasi, kata Tetty, Produk Digital Peruri, perusahaan akan berkomitmen untuk saling bahu-membahu mengembangkan produk digital yang lebih baik untuk menjadi fasilitas yang dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat di era transformasi digital saat ini.

"Dengan adanya kerja sama ini, PDS dan Digiprimatera berkomitmen untuk saling mendukung dan sama-sama mengunggulkan produk digital khususnya dari Perum Peruri," tutupnya. (OL-13)

Baca Juga: Dua Perusahaan Kolaborasi Bangun Transformasi Digital dan Keuangan