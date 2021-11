Pojok Usaha Dorong UMKM di Indonesia Go Digital

UMKM di Indonesia terus bergerak menuju go digital. Dalam diskusi panel virtual yang bertema Warung Sembako Go Digital? Melihat Kembali Perjalanan Kedua Partisipan Program Pojok Usaha, Rabu (10/11) digelar oleh Amazon Web Services (AWS) menampilkan dua UKM di Lampung dan Medan yang sukses setelah usaha mereka go digital.

Gunawan Susanto selaku Country Manager Indonesia, AWS mengatakan AWS membantu UMKM dengan platform Pojok Usaha yang telah diluncurkan Mei lalu. Platform ini merupakan kolaborasi bersama Midtrans.

Platform Pojok Usaha ini mendukung simplifikasi dalam pengadopsian teknologi bagi UMKM di Indonesia. Menurut Gunawan, platform ini menghadirkan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan layanan cloud AWS serta mengakses beragam solusi bisnis dan pembayaran dari Midtrans, maupun dari mitra-mitra teknologi keduanya.

Sejumlah layanan AWS bagi UMKM yang tersedia di platform tersebut, contohnya seperti Amazon Lightsail (virtual private server yang menawarkan semua kebutuhan untuk membangun sebuah aplikasi maupun situs web), Amazon WorkDocs (layanan kreasi konten, storage, dan kolaborasi yang aman dan dikelola secara penuh), serta Amazon Chime (layanan komunikasi yang memungkinkan pengguna bertatap muka, melakukan obrolan, hingga melakukan panggilan bisnis).

Dari layanan ini, dua UMKM yakni Jumi Sanoprika pemilik warung sembako Mutia Karya di Medan dan Ryan Firdaus, IT Manager Livina Global Teknologi di Lampung membagi pengalaman sukses mereka setelah bergabung di Pojok Usaha.

Jumi Sanoprika mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi. Bahkan tidak paham decoding. "Tadinya saya jualan sembako di warung biasa saja. Konvensional seperti warung-warung lain. Lalu saya masuk ke Pojok Usaha, dan mendapat pelatihan digital oleh AWS. Sekarang saya sudah punya platform sendiri bernama Mikrolet," terang Jumi.

Sejak warung sembakonya go digital, usahanya terus meningkat. Bahkan jaringannya sudah sampai Aceh, Surabaya, dan Jambi. Bahkan dari belajar tersebut, Jumi bisa mengelola website, membalas email dan menjalankan pemasaran secara digital.

Dengan digitalisasi usahanya ini Jumi ingin membantu para petani yang selama ini menyediakan bahan pangan. Ia berharap dengan go digital, hasil pangan yang diproduksi petani bisa terserap di pasaran dengan harga yang menguntungkan bagi petani. "Selain itu dengan go digital ini, para users bisa langsung bertemu dengan distributornya."

Sedangkan pengalaman Riyan, dengan go digital keuntungan yang diperoleh perusahaannya meningkat lima kali lipat. "Sebetulnya di Lampung ada 90 ribu lebih UMKM namun mereka masih memasarkan secara konvensional. Kalau menawarkan produk melalui whatsapp atau Facebook. Mereka belum masuk ke platform digital, dan belum tahu bagaimana mengelolanya," terangnya.

baca juga: Cloud Jadi Fondasi Pengembangan Inovasi dan Bisnis

Livina Global Teknologi merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan teknologi digital untuk membantu UMKM. Setelah bergabung dengan Pojok Usaha, perusahaan jasa ini mampu meningkatkan performa dalam melayani UMKM di Lampung yang ingin go digital.

"Sebelum bergabung, performa belum bagus karena tidak stabil. Dengan menggunakan AWS, pelayanan bisa lebih cepat. Dan pertumbuhannya terus meningkat. Ini diharapkan akan terus tumbuh karena UMKM membutuhkan dukungan untuk bisnis," terang Riyan.

Perusahan jasa teknologi yang berdiri sejak 2013 ini kemudian menjadi pendamping UMKM di Lampung yang siap digital mulai dari platform digital, tata kelola produk, pemasaran dan sebagainya. (N-1)