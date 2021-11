Aplikasi Monkey Stories Edukasi Bahasa Inggris untuk Anak

MEMBIASAKAN anak berbicara dalam bahasa Inggris sejak usia dini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan orangtua untuk melatih si kecil. Dengan demikian, anak familiar dan mahir dalam berbahasa Inggris sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. Dengan berinteraksi dalam bahasa Inggris setiap hari, si kecil akan lebih mudah beradaptasi untuk belajar dan memperdalam keahlian mereka dalam berbicara, membaca, mendengar, serta mengerti arti dari kosa kata dalam berbahasa inggris.

Kendala yang banyak dihadapi si kecil dalam berbicara bahasa Inggris umumnya berasal dari lingkungan atau para orangtua. Kesulitan itu biasanya disebabkan oleh lingkungan yang tidak cukup membantu untuk menerapkan anak bicara secara bilingual sehari-hari. Salah satu penyebabnya yaitu malu atau tidak percaya diri ketika kita mengajak si kecil untuk berbicara dalam bahasa Inggris di depan orang lain. Kesibukan biasanya menjadi salah satu alasan orangtua tidak punya banyak waktu untuk mengaplikasikan kebiasaan tersebut. Mereka pun tidak tahu cara mengajar bahasa Inggris dengan metodis dan sistematis.

Karena itu, aplikasi Monkey Stories hadir untuk memberi solusi belajar bahasa Inggris secara fleksibel sekaligus menyenangkan bagi anak mulai dari usia dini. Dikemas dengan konsep audio visual yang cukup menarik perhatian dan mempermudah pemahaman, bahkan untuk anak usia di bawah tiga tahun sekali pun. "Metode yang diterapkan aplikasi Monkey Stories yaitu mengembangkan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Inggris secara keseluruhan kepada si kecil melalui teknik penyerapan bahasa Inggris secara natural, yaitu belajar dengan bermain dan bercerita. Dengan begitu, orangtua diarahkan untuk bisa menciptakan Listening Bath environment atau standar lingkungan yang membiasakan si kecil untuk selalu mendengarkan bahasa Inggris sehari-hari mulai dari usia dini," ujar Dao Xuan Hoang CEO of Early Start Joint Stock Company dalam keterangan resmi, Senin (8/11).

Monkey Stories merupakan pelopor aplikasi bahasa Inggris untuk anak yang mau mengembangkan secara komprehensif empat kemampuan dengan metode belajar melalui permainan interaktif, yakni anak usia dua hingga 10 tahun. Monkey Stories mengusung program belajar berstandar internasional bernama Common Core State Standards (CCSS) yakni anak-anak Indonesia bisa mendapatkan sistem belajar yang sama seperti anak-anak di negara lain, khususnya Amerika.

Aplikasi itu telah memenangkan penghargaan The First Prize of the Global Initiative yang diberikan oleh Presiden Barack Obama di Silicon Valley, Amerika Serikat, serta penghargaan ASEAN ICT Gold. Tidak perlu khawatir bila anda tidak terlalu mahir dalam berbahasa Inggris, karena orangtua juga akan mendapat dukungan melalui komunitas atau kelompok pendamping anak dalam belajar di setiap negara. Selain itu, orangtua akan dibekali buku petunjuk eksklusif mengenai Mendampingi Anak dalam Belajar yang berisi tentang materi dan proses belajar.

Keterampilan berbahasa terdiri atas empat aspek, yaitu keterampilan mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Melalui standar Bath Listening dalam bahasa Inggris, Monkey Stories menyuguhkan dengan hampir 300 buku audio dengan fitur yang beragam di antaranya puisi, dongeng, cerita klasik, dan sebagainya. Fitur-fitur yang mampu membantu si kecil untuk mengasah kemampuannya dalam kebiasaan mendengarkan kosa kata dan cerita bahasa Inggris antara lain buku audio tersebut dalam kondisi airplane mode atau bahkan layar mati (screen off), beragam daftar putar (playlists) yang disesuaikan dengan tema, dan memasang waktu putar (timer) untuk menyesuaikan aktivitas si kecil jika telah datang waktu tidurnya.

Monkey Stories membantu anak dalam belajar mengeja kosa kata bahasa Inggris sebagaimana ketika si kecil belajar bahasa ibu (mother tongue). Semua arsip rekaman dalam aplikasi disesuaikan dengan standar pengucapan English American. Hal tersebut membantu anak-anak memiliki standar pengucapan di dalam benaknya. Di aplikasi ini juga terdapat fitur Monkey Phonics, yaitu sistem pengintegrasian pada aplikasi dengan standar pembelajaran internasional (International Standard Phonics Learning Program) agar mampu berucap bahasa Inggris dengan tepat, tanpa terdapat kesalahan pengucapan.

Selain itu, kemampuan membaca Si Kecil dapat diaplikasikan melalui komik interaktif yang terbagi dalam beberapa tema dan tingkat sesuai dengan kemampuan setiap anak. Hal tersebut membantu si kecil memiliki kosa kata yang variatif dan memahami berbagai aktivitas dalam bahasa Inggris. Setiap konten cerita yang ada di dalamnya juga merujuk pada CCSS (The Common Core State Standards for English Language Arts & Literacy), yaitu standardisasi tertinggi yang telah direkomendasikan oleh berbagai ahli bahasa dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak.

Dalam mengasah keterampilan membaca bahasa Inggris anak terdapat fitur seperti lebih dari 1.000 komik interaktif dalam 11 topik, banyak konten cerita akan selalu di-update setiap minggu, dan setiap cerita menawarkan dua hingga empat pertanyaan atau permainan interaktif, untuk melatih Si Kecil memperkaya kosakata, memahami struktur kalimat, menyerap kandungan cerita, dan dapat mengimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari.

Begitu pun menulis. Dalam aplikasi Monkey Stories, anak-anak didorong untuk mempelajari pelafalan dan ejaan bahasa Inggris dengan beberapa permainan relevan: penelusuran huruf, susun huruf, dan menguraikan huruf-huruf. Keterampilan tersebut dapat dilihat pada fitur Monkey Phonics dan Reading Comprehension.Ketika si kecil ingin menulis bahasa Inggris, akan lebih mudah jika dia memahami susunan kalimat. Dengan memahami pola kalimat dalam bahasa Inggris yang benar, dia akan lebih mudah menyusun paragraf. Permainan membangun struktur kalimat dalam pelajaran, membantu dia membentuk frasa, struktur kalimat, dan dasar tata bahasa (grammar). Monkey Stories dapat di-download dengan gratis untuk percobaan tujuh hari dan dapat berlangganan sesuai dengan fitur-fitur pembelajaran di dalamnya. (OL-14)