Hadirkan Teknologi Terkini dan Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Urban

SEIRING perkembangan jaman, tuntutan masyarakat akan teknologi pun semakin meningkat. Apalagi di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Ketika masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mereka pun menuntut sesuatu yang lebih.

Untuk itu IT: Immersive Tech, resmi menghadirkan produk smart home premium dengan harga terjangkau di Indonesia. Dengan mengusung tagline Home Smart Home, rangkaian produk IoT (Internet of Things) hasil kerjasama sinergis Erajaya Active Lifestyle itu menyuguhkan cara hidup baru yang lebih sehat, nyaman dan aman, terutama di masa pandemi seperti saat ini ketika masyarakat lebih banyak beraktifitas di dalam rumah.

Baca juga: Inovasi Teknologi Jadi Satu Pendorong Ekonomi Hijau

Rangkaian produk smart home ini terintegrasi dengan aplikasi IT Smart yang dikembangkan berkolaborasi dengan Tuya Smart. Pelanggan dapat dengan mudah menggunakan dan mengontrol semua produk IT Smart Home di manapun, kapanpun, melalui smartphone apapun, hanya dengan 1 aplikasisaja. Fitur yang terdapat di aplikasi IT Smart memungkinkan akses dan kontrol dilakukan secara real time dan digunakan bersama oleh beberapa anggota keluarga lainnya. Aplikasi IT Smart tersebut sudah tersedia dan dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan Apple App Store

“Pasar smart home dunia di prediksikan akan mencapai nilai USD$174 miliar pada 2025. IT: Immersive Tech hadir dengan portfolio smart home-nya di waktu yang tepat. Teknologi yang makin user friendly, interoperability dan konektivitas yang membaik akan mempercepat adopsi perangkat seperti ini di Indonesia. Peluncuran portfolio IT Smart Home ini adalah fase awal bukti kesungguhan dan komitmen kami untuk menghadirkan produk-produk IoT yang relevan, dengan teknologi terkini, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Terhubung dengan aplikasi IT Smart yang dikembangkan berkolaborasi dengan Tuya Smart, seluruh perangkat IT Smart Home dapat dikontrol secara mudah lewat 1 aplikasi saja, menjadikannya suatu ekosistem produk yang integrated," ungkap Project Director, IT: Immersive Tech, Andre Tanudjaja.

“IT: Immersive Tech dan Erajaya Active Lifestyle adalah partner penting untuk Tuya. Kami bangga dapat menyediakan layanan kami untuk mendampingi IT Smart Home hadir ke pasar dengan cepat di level harga yang menarik. Kami berharap di kemudian hari dapat bersama-sama mengembangkan produk smart home yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kian meningkat. Semoga pasar smart home menjadi lebih bergairah dan terinspirasi dengan kesuksesan IT Smart Home,” ujar Ross Luo, General Manager of Asia Pacific Region from Tuya Smart.

IT Smart Home menghadirkan 8 produk unggulan dengan design dan material berkualitas, terbaik di kelasnya. Rangkaian produk tersebut seperti IT Smart LED Bulb 9W, IT Smart Filament Bulb, atau IT Smart Disco Bulb. Kesemua produk itu bisa dibeli secara online hanya tersedia secara eksklusif di official store IT: Immersive Tech di marketplace Tokopedia. Selain itu, rangkaian

produk IT Smart Home juga akan tersedia di lebih dari 70 outlet ritel offline di seluruh Indonesia, seperti Urban Republic, Erafone, iBox, dan outlet ritel elektronik lokal lainnya. Ke depannya, produk ini juga dapat diperoleh di laman website e-commerce LiveWithIT.id dan officialstore IT di marketplace lainnya, seperti: Shopee dan Blibli. (RO/A-1)