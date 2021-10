 EXPO 9.0 Resmi Dibuka, Plug and Play Luncurkan Vertikal Fintech

GELARAN EXPO 9.0 yang secara resmi dibuka pada hari ini atau Kamis (21/10) menghadirkan 19 startup binaan yang telah menyelesaikan program akselerator batch ke-9 selama 3 bulan.

Expo Day merupakan ajang untuk memaparkan solusi inovatif dan kapabilitas startup binaan terpilih kepada para pemangku kepentingan, seperti regulator, investor, dan korporasi.

Dalam kata sambutannya, President Director GK-Plug and Play Indonesia, Wesley Harjono menegaskan komitmen GK - Plug and Play dalam memfasilitasi growth dan inovasi berbasis teknologi guna makin mendorong spirit berdaya dari para startup binaan.

“Expo Day bukan hanya ajang untuk memamerkan popularitas saja. Kegiatan ini teramat penting karena menjadi pembuktian nyata peran bersinergi yang dipikul oleh GK - Plug and Play dalam menyediakan sebuah platform dengan manfaat untuk membuka wawasan dan cakrawala korporasi, investor dan regulator,” kata Wesley.

Sebagai bagian dari program akselerator, GK - Plug and Play membukakan akses eksklusif kepada startup-startup binaan ke jaringan korporasi, peluang pendanaan, sesi bimbingan dengan mentor berkualitas, eksposur ke media nasional, dan berbagai macam pelatihan yang advanced.

“Ke-19 startup binaan tahun ini sungguh menggambarkan advancement bangsa Indonesia, terutama para pemuda dan pemudi founders dalam menganalisa pain points dan menghadirkan jajaran solusi cerdas demi meningkatkan kualitas dan efisiensi hidup," jelansya.

"Selain dari background yang beraneka ragam, batch ini juga membuktikan pentingnya ketangguhan dan kedisiplinan dalam berinovasi sebagai salah satu faktor kunci menggapai mimpi dan impian,” tambah Wesley.

Daftar startup binaan EXPO 9.0 adalah sebagai berikut, Cooklab menawarkan layanan pengiriman makanan, yang dilengkapi dengan takaran bahan dan video resep makan sehingga Anda bisa memasak makanan sehat dari rumah.

Keyta adalah aplikasi keyboard yang secara spesial dirancang dan dibuat dengan mengutamakan pedagang online. Keyta dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat meningkatkan dan mempermudah operasional sehari-hari Anda sebagai pedagang online.

Looyal membantu para pelaku usaha UMKM di Indonesia mengambil keputusan bisnis yang lebih baik melalui pengumpulan data secara kolektif yang dihimpun melalui solusi berbasis teknologi hulu ke hilir.

Nafas, startup teknologi kesehatan dan kebugaran berbasis konsumen yang memiliki spesialisasi dalam manajemen kualitas udara. Kami menggabungkan platform berbasis data dan perangkat keras yang saling terhubung untuk menyediakan layanan secarah menyeluruh.

Pocketpet merupakan aplikasi yang menyediakan layanan lengkap untuk kebutuhan hewan peliharaan. Kami menyediakan konektivitas instan ke Penyedia Layanan Hewan Peliharaan (Dokter hewan, Groomers, Sitters, dst) di area tersebut dengan pemesanan, pengingat, catatan digital, sistem faktur, dan banyak lainnya sehingga tidak akan ada lagi antrean, tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi kerepotan!

Rakamin, platform pembelajaran yang membantu individu belajar langsung dari expert melalui kelas live, intensif, dan berjaminan kerja. Selain itu, juga menghubungkan mereka langsung dengan perusahaan ternama melalui Virtual Working Platform, membantu mereka memiliki pengalaman kerja yang berharga, dan meningkatkan portfolio dari proyek yang disediakan.

Rempah Tani Indonesia adalah brand agrikultur pertama yang bertujuan untuk mendisrupsi rantai pasokan merek lokal secara menyeluruh.

Selain itu, ada startup AGEV, Blizt, Moutar Technologies, Poweerbrain, Siklus, Openbank+, Kecilin, Finantier, Bizbaz, Trusting social, Paper.id., dan Vospay.

Dalam kesempatan yang sama, GK - Plug and Play meluncurkan vertikal terbaru, yaitu fintech (teknologi finansial), makin melengkapi jajaran pilar layanan jasa platform teknologi inovasi yang kini terdiri dari fintech, sustainability, dan industry 4.0.

Peluncuran vertikal fintech merupakan solusi tanggap atas meroketnya demand akan teknologi finansial yang cerdas, cermat, aman, dan digital.

“Perusahaan, baik blue chips atau perusahaan multinational, cepat atau lambat perlu ambil bagian dalam mengadopsi teknologi finansial. Pandemi sudah menjadi katalis yang menjadi pendorong demand akan teknologi finansial,” jelas Wesley.

“Dengan dibentuknya vertikal fintech, GK - Plug and Play semakin dapat membantu korporasi dalam mengintegrasikan teknologi finansial ke dalam infrastruktur mereka. Selain itu, akhirnya kami dapat menyambut startup fintech ciptaan anak Indonesia,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh HootSuite dan WeAreSocial per Januari 2021, tercatat bahwa 125,6% populasi atau 345,3 juta penduduk memiliki konektivitas nirkabel. Sebanyak 98,2% populasi Indonesia menggenggam ponsel pintar.

Data serupa juga memaparkan bahwa 48,9% populasi memiliki rekening dana dalam bentuk apapun di institusi keuangan. Sebanyak 129,9 juta penduduk mengaktifkan pembayaran digital, bertumbuh 27,6% YoY, serta mendorong nilai transaksi digital mencapai USD 35,72 miliar.

Hal tersebut menandakan bahwa pasar Indonesia masih sangat awal pengadopsian teknologi finansial dan korporasi perlu merangkul potensi ini.

Dalam sesi diskusi virtual, Anggita Ludmila, VP of Corporate Innovation, GK - Plug and Play menyoroti beberapa keunikan dari startup binaan EXPO 9.0 yang berbeda dari batch sebelumnya.

“Sebagian besar startup binaan yang berhasil lolos ke Expo Day memiliki sebuah karakteristik yang unik, yaitu founder yang peduli dengan isu alam, lingkungan, dan berbagai permasalahan sosial," jelas Anggita.

"Selain itu, para founder pun sudah mengerti bahwa instead of solving tons of issues, they just focus on solving one fundamental problem and be very good at it. Hal ini menandakan adanya pendewasaan karakter dari para founder," katanya

"Tidak hanya itu , kami juga cenderung melihat bahwa pandemi pun menjadi sebuah pembelajaran bagi para founder dalam pivot solusi yang mereka tawarkan dan konsep bisnis mereka, sehingga semakin tanggap dalam menjawab berbagai isu kompleks korporasi di tengah pandemi yang telah berjalan hampir 2 tahun ini,” kata Anggita. (RO/OL-09)

