Apple Umumkan Music Voice Plan Berdasarkan Fitur Siri

Perusahaan teknologi Apple mengumumkan Apple Music Voice Plan, paket layanan musik berlangganan baru untuk Apple Music yang dirancang berdasarkan fitur Siri.

Apple Music Voice Plan menawarkan pelanggan akses ke katalog layanan yang terdiri dari 90 juta lagu, puluhan ribu daftar putar, hingga Radio Musik Apple pemenang penghargaan. Semuanya diakses melalui Siri dengan biaya 4,99 dolar AS per bulan (sekira Rp70 ribuan).

"Dengan Siri yang secara aktif digunakan di ratusan juta perangkat di seluruh dunia, kami sangat senang untuk menambahkan paket baru ini yang memberikan pengalaman musik yang mudah hanya dengan menggunakan suara Anda dan membuat Apple Music dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia," kata Wakil Presiden Apple Music and Beats, Oliver Schusser, dikutip melalui pernyataan resminya di laman Apple, Selasa.

Pengguna dapat berlangganan Apple Music Voice Plan melalui Siri dengan mengatakan "Hai Siri, mulai uji coba Apple Music Voice saya," atau dengan mendaftar melalui app Apple Music.

Setelah berlangganan Apple Music Voice Plan, pengguna dapat meminta musik diputar di semua perangkat yang mendukung Siri, termasuk HomePod mini, AirPods, iPhone, atau perangkat Apple lainnya, dan saat menggunakan CarPlay.

Apple Music juga menambahkan ratusan daftar putar (playlist) untuk suasana hati (mood) dan aktivitas (activity) baru yang dibuat oleh pakar editorial Apple Music yang sepenuhnya dioptimalkan hanya untuk audio.

Pelanggan dapat meminta Siri untuk "Mainkan daftar putar 'pesta makan malam'", "Mainkan sesuatu yang keren", atau bahkan "Mainkan lebih banyak seperti ini" untuk pengalaman musik yang benar-benar dipersonalisasi.

Daftar putar baru ini tersedia untuk setiap pelanggan paket Apple Music apa pun — dan menjadikan penggunaan Apple Music, bersama Siri, menjadi lebih baik.

Pelanggan Apple Music Voice Plan juga akan memiliki akses ke seluruh daftar putar Apple Music, termasuk favorit seperti New Music Daily, Rap Life, Today's Hits, Today's Country, A-List Pop, R&B Now, dan banyak lagi.

Apple Music Voice Plan akan tersedia pada musim gugur ini di 17 negara dan wilayah, termasuk Australia, Austria, Kanada, China, Prancis, Jerman, Hong Kong, India, Irlandia, Italia, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Spanyol, Taiwan, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

Pelanggan Apple Music Voice Plan akan mendapatkan pengalaman dalam aplikasi yang disesuaikan dengan saran berdasarkan preferensi musik pendengar dan queue musik yang baru diputar melalui Siri.

Di dalam aplikasi juga akan ada bagian khusus yang disebut "Just Ask Siri", di mana pelanggan dapat mempelajari tips untuk mengoptimalkan Siri untuk Apple Music.

Untuk akses ke penawaran premium Apple Music, termasuk Audio Spasial dan Audio Lossless, Lirik, Video Musik, dan banyak lagi, pelanggan dapat dengan mudah beralih ke paket individual Apple Music seharga US$9,99 (sekira Rp140 ribuan) per bulan atau paket keluarga hingga enam akun seharga 14,99 dolar AS (sekira Rp211 ribu) per bulan. (Ant/OL-2)