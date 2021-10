SimInvestLab Ajak Generasi Milenial Jago Berinvestasi

INVESTASI saham semakin menarik perhatian generasi muda, terutama para milenial. Untuk mengembangkan jumlah aset, salah satu cara populer yang dilakukan oleh milenial saat ini adalah investasi saham.

Pesatnya pertumbuhan investor dan minat terhadap investasi saham perlu diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait investasi di pasar modal, sehingga para calon investor memiliki kemampuan dalam mengelola risiko berinvestasi khususnya saham.

Memahami hal ini, Sinar Mas Multiartha (SMMA) sebagai salah satu grup perusahaan jasa keuangan terintegrasi dan terbesar di Indonesia berkomitmen untuk mendorong peningkatan edukasi dan literasi investasi pasar modal bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Untuk itu, Sinarmas Sekuritas, sebagai bagian dari SMMA Group menghadirkan SimInvestLab, sebuah platform digital berbasis web yang menyediakan fitur pembelajaran dan informasi seputar pasar modal, analisis investasi, hingga pelatihan berinvestasi," papar Head of Business Development Sinarmas Sekuritas, Eyfrel Likuajang dalam keterangan pers diterima, Senin (11/10).

SimInvestLab, menurut Eyfrel, dikemas dalam tampilan yang modern, sederhana, dan tepercaya, serta diberikan secara gratis bagi semua nasabah Sinarmas Sekuritas pengguna aplikasi SimInvest. Platform SimInvestLab dapat diakses mulai 7 Oktober 2021 pada portal www.siminvestlab.co.id.

"Dengan motto, SimInvestLab: Never stop learning because life never stops teaching. Sinarmas Sekuritas berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyediakan konten dan informasi seputar pasar modal melalui SimInvestLab," tutur Eyfrel yang juga Co-founder SimInves.

"Bersama SimInvestLab, Sinarmas Sekuritas berharap masyarakat yang terjun ke dalam dunia investasi saham dapat terus menambah informasi terbaru dan pengetahuan seputar pasar modal," ucap Eyfrel.

Informasi yang akurat bisa dimanfaatkan oleh setiap investor dan diharapkan akan membantu meningkatkan kepercayaan diri para investor untuk mulai dan semakin giat berinvestasi.