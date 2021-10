Infinix Luncurkan Smartphone Flagship Rp 4 Jutaan

SETELAH hadir dalam peluncuran kolaboratif bersama Royal Observatory Greenwich, Infinix Mobile Indonesia secara resmi meluncurkan smartphone flagship terbaru Infinix Zero X Series,.

"Infinix Zero X Series mencakup 2 varian yaitu seri Pro dan Neo," kata Sergio Ticoalu, Country Marketing Manager Infinix Indonesia saat konferensi pers peluncuran Infinix Zero X Series di Sleman Creative Space, DIY, Selasa (5/10). Seri ini ingin menonjolkan berbagai spesifikasi unggulan, dari fotografi, prosesor, hingga desain.

Kamera

Seri Zero X pro menggabungkan 3 teknologi kamera dalam sebuah smartphone, yaitu kamera belakang 108 Mp, 60x Telescope zoom, serta teknologi OIS. Dengan resolusi kamera utama 108MP, Infinix Zero X Series memungkinkan

pengguna untuk memotret segala macam momen kehidupan mereka.

Infinix Zero X Pro juga dilengkapi dengan kamera Venti ultra-malam 108MP OIS, yang terdiri atas lensa periskop moonshot 8MP dengan zoom optik 5x dan zoom hibrida 60x serta bidang pandang 120° (FOV) 8MP lensa ultra-lebar dan makro.

Kameranya juga ditingkatkan dengan flash Quad-LED dan solusi Hybrid Image Stabilization (termasuk OIS+EIS). Sementara itu, Infinix Zero Neo dilengkapi kamera super-malam 48MP.

Selain itu, Zero X Series juga dilengkapi flash depan ganda 16MP dan teknologi pemotretan AI yang mampu menangkap selfie dengan lebih baik. Semua smartphone Zero X Series menawarkan video berkualitas tinggi dengan gerakan 960fps dan selang waktu 4K.

Teknologi yang yang digunakan mampu menangkap setiap detail dalam bidang pandang menjadi lebih besar dan mengurangi gambar blur. "Infinix mengusung tagline See Beyond dimana kami ingin para X Fans untuk dapat mengeksplorasi lebih jauh kreatifitas mereka," papar dia.

Performa

Infinix Zero X Series andal dalam performa berkat dukungan chipset MediaTek Helio G95 dan dilengkapi GPU ARM Mali-G76 MP4. Prosesor ini, lanjut dia, terdiri atas octa-core 64-bit dengan dua inti kinerja ARM Cortex A-76, enam CPU inti Cortex-A55 yang masing-masing memiliki clock 2,05GHz dan 2GHz.

Untuk mempercepat pengisian baterai, Infinix Zero X Series sudah memiliki pengisian baterai cepat 45W TÃœV Rheinland Safe Charge. Sementara itu, Infinix Zero X Pro, smartphone dilengkapi dengan baterai 4.500 mAh dengan teknologi pengisian cepat 45W.

"Berbekal pengisian cepat 45W dan teknologi pengisian cepat aman TÃœV Rheinland smartphone mampu mengisi daya perangkat hingga 40 persen dalam 15 menit," papar dia. Di sisi lain, Zero X Neo memiliki baterai 5.000 mAh dengan teknologi TÃœV Rheinland 18W Safe Fast-Charge yang dioptimalkan.

Desain

Ponsel pintar ini didisain dengan ketebalan 7,8 mm dan mempunyai kaca dua sisi. Di bagian atas, Infinix menyematkan layar Super AMOLED 6,67 inci dan blind hole agar penggunanya lebih nyaman saat menatap layar.

"Infinix Zero X Series tidak hanya layar yang besar, tapi refresh rate juga tinggi," kata dia. Layar Infinix Zero X Series ini sudah mendukung refresh rate 120Hz sehingga mampu memainkan gim berat dengan baik.

Bersamaan itu, Ia juga memperkenalkan Hot 11. Smartphone dan TWS Infinix XE20. Infinix Hot 11 juga menandai kerjasama Infinix dengan Mobile Legends: Bang-Bang.

Infinix Hot 11 telah dilengkapi chipset Helio G70, layar FHD+ 6.6 Inchi, serta baterai jumbo 5200mAh, sedangkan TWS Infinix XE20 memiliki keunggulan Super Clear Sound Quality, 1 minggu waktu siaga, dan latensi 60ms.

Infinix Zero X Pro varian 8GB + 256GB dibanderol dengan harga Rp 4.549.000 selama sesi flash sale (15/10/21). Ia menambahkan, Infinix menawarkan harga versi bundling dengan Infinix XE20 dengan harga Rp 4.649.000 (14/10/21). Harga normal Infinix Zero X Pro adalah Rp 4.899.000.

Sementara Infinix Zero X Neo varian 8GB + 128GB dipasarkan Rp 2.969.000 selama sesi flash sale (8/10/21). Ada juga paket bundling Infinix XE20 dengan harga Rp 3.069.000 (8/10/21). Untuk harga normalnya, Infinix Zero X neo dihargai Rp 3.199.000. Infinix Zero X Series bisa didapatkan di Shopee, Lazada, dan Erafone.

Untuk Infinix XE20 bisa didapatkan konsumen pada sesi flash sale (10/10/21) dengan harga Rp 179.000 sementara harga normalnya Rp 209.000. Untuk Infinix Hot 11 varian 4GB + 64GB, bisa didapatkan pada sesi flash sale (23/10/21) dengan harga Rp 1.719.000 sedangkan harga normalnya adalah Rp 1.849.000. (OL-13)