Dalam Rangka Hari Batik, Snapchat Rilis Lensa Batik

UNTUK merayakan Hari Batik Nasional, 2 Oktober lalu, Snapchat membawa kembali euforia Batik Lens untuk merayakan Batik sebagai ikon kebanggaan nasional.

Perayaan tahunan ini terus diperingati setiap 2 Oktober sejak 2009, saat UNESCO mengakui Batik sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Tahun ini, Hari Batik menginspirasi Lens Creator Snapchat untuk menghargai warisan budaya dengan membuat lensa interaktif untuk mendukung Batik Indonesia.

Snapchatters dapat mengaktifkan lensa itu dan menggunakannya secara virtual untuk menyesuaikan jenis perayaan mereka sendiri.

Jadi, apakah Anda berdandan dengan Batik atau sekadar mengunggah status dengan lensa Batik, tetap dapat memenuhi kecintaan dan kebanggaan kita terhadap Batik, warisan Indonesia.

"Untuk merayakannya secara virtual, kami dengan bangga meluncurkan Batik Lens yang dibuat di Snapchat. Lensa ini akan memberimu sensasi melalui face painting dengan gambar Batik di wajah," ungkap Snapchat dalam pernyataan resmi, yang dikutip, Minggu (3/10).

"Sebagai budaya yang dilestarikan, kami berharap ini akan membantu memperkenalkan Batik kepada masyarakat internasional di Snapchat. Lensa Batik kami akan membantu meningkatkan kesadaran akan kebanggaan lokal kepada Snapchatter Indonesia," lanjut Snapchat. (RO/OL-1)